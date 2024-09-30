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Єрмак оголосив, чи представлять "план перемоги" самим українцям

Єрмак оголосив, чи представлять "план перемоги" самим українцям

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак / Скриншот / Фото: скриншот з відео

Керівник ОП сказав, що певні деталі документа варто поки тримати у таємниці, аби не розкрити інформацію ворогу.

"План перемоги" України буде представлено українському суспільству для ознайомлення, однак не в повному обсязі. Усе тому, що низка деталей документа є закритою.

Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив у ефірі телемарафону.

"План перемоги" президента Володимира Зеленського після презентації західним партнерам буде представлений українцям, але певні положення документа залишаться в таємниці.

Як пояснив Єрмак, деякі етапи плану мають "чутливий характер", тож певні деталі варто поки тримати у таємниці, аби не розкрити інформацію росіянам.

"Все, що стає публічним, чують не тільки у нас в країні, це чує і ворог. І тому безумовно деякі деталі цього плану є закритими. Але ви знаєте, важливо реалізацію цього плану побачити на ворожій території", – зауважив керівник ОП.

Він також висловив упевненість, що українці зрозуміють необхідність приховування певних аспектів "плану перемоги", оскільки народ "дуже розумний й часто краще за політиків розуміє ситуацію".

Нагадаємо, напередодні держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що США "ретельно вивчають" український "план перемоги" і за потреби розглядають "додаткові дії", щоб допомогти українцям перемогти.

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