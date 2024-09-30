На Київщині лунають вибухи

У повітряному просторі Київської області зафіксовано БпЛА.
У Київській області вранці 30 вересня лунають вибухи. Працюють сили ППО.
Про це інформує Київська обласна військова адміністрація.
"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку.Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йдеться у заяві.
Додамо, станом на 09:30 у Київській області триває повітряна тривога. О 09:17 Повітряні сили попереджали про БпЛА в західній частині області у південно-східному напрямку.
Нагадаємо, у ніч на 30 вересня 2024 року ворог завдав удару по Україні ракетами різних типів та ударними БпЛА. Скільки і яких цілей збила ППО - читайте ТУТ.
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