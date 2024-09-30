В Киевской области раздаются взрывы

В Киевской области утром 30 сентября раздаются взрывы. Работают силы ПВО.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

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"В воздушном пространстве зафиксирована БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", — говорится в заявлении.

По состоянию на 09:30 в Киевской области продолжается воздушная тревога. В 09:17 Воздушные силы предупреждали о БПЛА в западной части области в юго-восточном направлении.

Напомним, в ночь на 30 сентября 2024 года враг нанес удар по Украине ракетами разных типов и ударными БПЛА. Сколько и каких целей сбила ПВО — читайте ЗДЕСЬ.

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