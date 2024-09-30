РФ массированно атаковала дронами и ракетами: сколько и каких целей сбила ПВО

Противник выпустил по Украине 76 беспилотников.
В ночь на 30 сентября 2024 года враг нанес удар по Украине ракетами разных типов и ударными БПЛА. Силам ПВО удалось сбить 67 дронов и ракету Х-59/69.
Об этом информируют Воздушные силы ВСУ.
Отмечается, выявлено и осуществлено сопровождение 76 средств воздушного нападения РФ:
- одной баллистической ракеты "Искандер-М" из оккупированного Крыма;
- одной управляемой авиационной ракеты Х-59/69 из воздушного пространства ТОТ Запорожской обл.;
- одной противорадиолокационной ракеты Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря;
- 73 ударных БпЛА типа «Shahed» из районов Курск, Ейск, Орел – РФ.
"В результате противовоздушного боя сбита одна управляемая авиационная ракета Х-59/69 и 67 вражеских ударных БпЛА типа «Shahed» в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях", — говорится в заявлении.
В ПС добавили, что один беспилотник полетел в направлении Беларуси, еще три – локационно потеряно в северных регионах Украины в результате противодействия РЭБ.
Напомним, Россия ночью атаковала Николаевскую область, в результате чего на объекте критической инфраструктуры возник пожар.
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