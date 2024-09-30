Враг попал по объекту критической инфраструктуры на Херсонщине

В результате обстрелов есть жертва и много раненых.

Во время обстрелов Херсонской области российские войска попали по объекту критической инфраструктуры, жилым кварталам и повредили газопровод.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

В течение предыдущих суток российские оккупанты обстреляли и нанесли авиаудары по населенным пунктам Антоновка, Садовое, Белозерка, Благовещенское, Кизомис, Широкая Балка, Станислав, Токаревка, Инженерное, Никольское, Нововоронцовка, Михайловка, Одрадокаменка, Томаровка, Херсон.

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Враг попал в объект критической инфраструктуры, админздание. Были попадания по жилым кварталам населенных пунктов Херсонской области, в том числе по 18 частных домах. Также захватчики повредили газопровод, хозяйственное сооружение, гараж, автобусы и частные автомобили.

В результате вражеских атак погиб человек, еще 12 – получили ранения.

Напомним, накануне в Херсоне зафиксировали три атаки вражеских дронов на общественный транспорт.

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