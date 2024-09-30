Ворог влучив по об'єкту критичної інфраструктури на Херсонщині

Внаслідок обстрілів є жертва та багато поранених.

Під час обстрілів Херсонської області російські війська влучили по об'єкту критичної інфраструктури, житлових кварталах та пошкодили газогін.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Протягом попередньої доби російські окупанти обстріляли та завдали авіаударів по населених пунктах Антонівка, Садове, Білозерка, Благовіщенське, Кізомис, Широка Балка, Станіслав, Токарівка, Інженерне, Микільське, Нововоронцовка, Михайлівка, Одрадокам'янка, Томарине, Зміївка, Веселе та Херсон.

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Ворог поцілив в об'єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю. Були влучання по житлових кварталах населених пунктів Херсонської області, зокрема 18 приватних будинках. Також загарбники пошкодили газогін, господарську споруду, гараж, автобуси та приватні автомобілі.

Внаслідок ворожих атак загинула людина, ще 12 – зазнали поранень.

Нагадаємо, напередодні у Херсоні зафіксували три атаки ворожих дронів на громадський транспорт.

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