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У Херсоні зафіксували три атаки ворожих дронів на громадський транспорт

У Херсоні зафіксували три атаки ворожих дронів на громадський транспорт

Ворог атакував автотранспорт / Фото: t.me/roman_mrochko

Війська РФ продовжують воювати з мирними херсонцями.

У Херсоні відбулося три атаки ворожих дронів на громадський транспорт за день.

Про це інформує начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. 

Російські окупанти знову скинули вибухівку з безпілотника на автобус КП "Херсонкомунтранссервіс", який працював на 5-му маршруті.

"На щастя, і цього разу люди не травмувались. В автобусі пошкоджене лобове скло", - йдеться у повідомленні. 

Раніше стало відомо, що на Херсонщині двоє людей загинули та ще 14 осіб дістали поранення внаслідок російських обстрілів. 

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