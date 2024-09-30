У Херсоні зафіксували три атаки ворожих дронів на громадський транспорт

Війська РФ продовжують воювати з мирними херсонцями.
У Херсоні відбулося три атаки ворожих дронів на громадський транспорт за день.
Про це інформує начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
Російські окупанти знову скинули вибухівку з безпілотника на автобус КП "Херсонкомунтранссервіс", який працював на 5-му маршруті.
"На щастя, і цього разу люди не травмувались. В автобусі пошкоджене лобове скло", - йдеться у повідомленні.
Раніше стало відомо, що на Херсонщині двоє людей загинули та ще 14 осіб дістали поранення внаслідок російських обстрілів.
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