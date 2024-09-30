ППО збивала "Шахеди" на Сумщині: скільки цілей знищено

Про жертв та постраждалих не повідомляється.
Під час нічної атаки "Шахедами" в Сумській області було збило вісім російських безпілотників.
Про це повідомила Сумська ОВА.
"Сьогодні вночі, 30 вересня, у небі над Сумщиною наші зенітники збили 8 ворожих "Шахедів", – вказано в заяві.
У військовій адміністрації подякували підрозділам ППО територіальної оборони, Сухопутних військ, Повітряних сил ЗСУ за злагоджену роботу та ефективне використання зброї, за захист і збережені життя.
Нагадаємо, під час нічної російської атаки безпілотниками і ракетами вибухи пролунали у Черкаській, Херсонській, Київській, Вінницькій, Дніпропетровській та Житомирській областях.
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