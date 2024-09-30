Атака на Київ: інформація про реактивні шахеди не підтвердилася

Ворог вкотре атакував столицю безпілотниками.
Станом на зараз, інформація про реактивні шахеди не підтверджується - це звичайні зі звичайними двигунами.
Про це повідомив очільник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у повідомленні у соціальних мережах.
"Але дивлячись по Київщині, змінена тактика використання, намагаються подовше бути в повітрі коштом маневрів, щоб виснажувати наших хлопців, людей. Тактика не спрацює, звісно", - додав він.
Нагадаємо, що повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО.
У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння.
Зберігайте спокій.
"На Оболоні працюють сили ППО. Кілька ворожих БпЛА перебувають над столицею та біля неї. Залишайтеся в укриттях!", - додав очільник Києва Віталій Кличко.
Нагадаємо, що раніше на Київщині прозвучала серія вибухів.
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