Атака на Київ: інформація про реактивні шахеди не підтвердилася

Станом на зараз, інформація про реактивні шахеди не підтверджується - це звичайні зі звичайними двигунами.

Про це повідомив очільник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у повідомленні у соціальних мережах.

"Але дивлячись по Київщині, змінена тактика використання, намагаються подовше бути в повітрі коштом маневрів, щоб виснажувати наших хлопців, людей. Тактика не спрацює, звісно", - додав він.

Нагадаємо, що повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО.

У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння.

Зберігайте спокій.

"На Оболоні працюють сили ППО. Кілька ворожих БпЛА перебувають над столицею та біля неї. Залишайтеся в укриттях!", - додав очільник Києва Віталій Кличко.

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Нагадаємо, що раніше на Київщині прозвучала серія вибухів.

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