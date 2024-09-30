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Атака на Київ: інформація про реактивні шахеди не підтвердилася

Атака на Київ: інформація про реактивні шахеди не підтвердилася

Ворог не зупиняє своїх атак

Ворог вкотре атакував столицю безпілотниками.

Станом на зараз, інформація про реактивні шахеди не підтверджується - це звичайні зі звичайними двигунами. 

Про це повідомив очільник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у повідомленні у соціальних мережах. 

"Але дивлячись по Київщині, змінена тактика використання, намагаються подовше бути в повітрі коштом маневрів, щоб виснажувати наших хлопців, людей. Тактика не спрацює, звісно", - додав він. 

Нагадаємо, що повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО.

У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння.

Зберігайте спокій.

"На Оболоні працюють сили ППО. Кілька ворожих БпЛА перебувають над столицею та біля неї. Залишайтеся в укриттях!", - додав очільник Києва Віталій Кличко. 

Нагадаємо, що раніше на Київщині прозвучала серія вибухів

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