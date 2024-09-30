ЗСУ відмінусували 1250 окупантів: подробиці від Генштабу

Росіяни також втратили багато техніки.

Станом на ранок 30 вересня 2024 року ЗСУ знищили 653 060 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1250 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 30.09.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 653 060 (+1250) осіб

танків ‒ 8874 (+5)

бойових броньованих машин ‒ 17503 (+27)

артилерійських систем – 18822 (+27)

РСЗВ – 1204

засоби ППО ‒ 963

літаків – 369

гелікоптерів – 328

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16224 (+38)

крилаті ракети ‒ 2610

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 25548 (+53)

Як повідомлялося, за інформацією Forbes, протягом останніх шести місяців ЗСУ потужно вдарили по окупантах на полігонах. Внаслідок "прильотів" було знищено сотні загарбників.

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