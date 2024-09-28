РФ просувається на Донеччині та захопила ще одне місто: деталі від ISW

Війська РФ просунулися у східному Торецьку вздовж вулиць Дарвіна та Пушкаренка, а також захопили місто Залізне на Донеччині. На Покровському напрямку загарбники просунулися на південь від Сухого Яру та захопили шахту на захід від Новогродівки.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Окупанти нещодавно підтвердили наступ у Торецьку та на південний схід від міста. Геолокаційні кадри за 21 та 27 вересня показують, що російські війська нещодавно просунулися у східному Торецьку вздовж вулиць Дарвіна та Пушкаренка.

Геолокаційні кадри за 27 вересня вказують на те, що загарбники нещодавно просунулися в північно-західному Залізному і захопили цей населений пункт.

Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Покровська. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 вересня, показують, що війська РФ просунулися на південь від Сухого Яру та захопили шахту "Новогродівська № 1/3" на захід від Новогродівки.

Міністерство оборони РФ 27 вересня заявило, що російські війська захопили Маринівку протягом тижня з 21 по 27 вересня. За даними ISW, окупанти захопили населений пункт 10 вересня.

Російські війська продовжували наступальні дії:

на схід від Покровська в районах Зеленого Поля, Крутого Яру, Воздвиженки, Новоторецького, Гродівки;

на південь від Покровська біля Даченського;

на південний схід від Покровська — Новогродівка, Селидове, Миколаївка, Лисівка, Маринівка, Красний Яр, Цукурине, Желанне Друге.

Російські джерела стверджували, що 26 і 27 вересня російські війська просунулися до Вугледара та поблизу нього. ISW не спостерігав візуального підтвердження цих тверджень.

Повідомляється, що 27 вересня російські війська атакували на південний захід від Великої Новосілки біля Новодарівки, але не просунулися.

Нагадаємо, речник оперативного угруповання військ "Таврія" Владислав Волошин заявив, що армія РФ готує новий штурм.Окупанти перекидають техніку на поле бою в Запорізькій області.

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