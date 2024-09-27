Вночі один російський "Шахед" залетів до Румунії - ПС

Під час нічного удару по Україні 27 вересня один російський безпілотник типу Shahed залетів до сусідньої Румунії. Відомо, що окупанти активно атакували південь Одеської області.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Один безпілотник увійшов до повітряного простору Румунії", - йдеться у повідомлення ПС.

Зауважимо, що вночі РФ випустила по Україні 32 БпЛА типу Shahed. Сили ППо знищили 24 дрони. Один безпілотник залетів до Румунії, а один БпЛА було локаційно втрачено внаслідок протидії РЕБ.

Нагадаємо, цієї ночі російська армія масштабно вдарила по Ізмаїлу Одеської області. Пошкоджено житлові будинки. Загинуло три людини.

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