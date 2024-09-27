Ночью один российский "Шахед" залетел в Румынию – ПС

Во время ночного удара по Украине 27 сентября один российский беспилотник типа Shahed залетел в соседнюю Румынию. Известно, что оккупанты активно атаковали юг Одесской области.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Один беспилотник вошел в воздушное пространство Румынии", — говорится в сообщении ПС.

Отметим, что ночью РФ выпустила по Украине 32 БПЛА типа Shahed. Силы ППО уничтожили 24 дрона. Один беспилотник залетел в Румынию, а один БПЛА был локационно потерян в результате противодействия РЭБ.

Напомним, в эту ночь российская армия масштабно ударила по Измаилу Одесской области. Повреждены жилые дома. Погибли три человека.

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