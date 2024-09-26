Взрывы раздались раньше сирены: почему утром тревогу не объявили раньше

Утром 26 сентября во время первой воздушной тревоги, объявленной в 10:00, взрывы прогремели практически вместе с распространением сирены. В частности, в Староконстантинове в Хмельницкой области.

Почему так произошло, рассказал научный сотрудник Национального авиационного университета Валерий Романенко в комментарии РБК.Украина.

Воздушные силы не прокомментировали, почему так произошло. Впрочем, эксперт говорит, что вопрос именно к ним.

"Тут трудно сказать. Могли считать, что МиГи выполняют очередной тренировочный полет. Хотя в целом МиГи, когда они поднимаются с "Моздока", "Ахтубинска" или "Саваслейки", их практически после взлета и подъема на высоту около 3-4 тысяч метров видны в 1200 км", — объясняет Романенко.

По его словам, вероятно, запуски ракет могли быть из нетипичных зон пуска. Известно, что пуски происходят либо из акватории Черного моря (если взлет с "Моздока"), с Каспийского моря (если взлет "Ахтубинска") или из Рязанской области (если взлет с "Саваслейки").

"Видимо, обстоятельства указывали на то, что это обычный тренировочный полет", — подытожил Романенко.

Напомним, около 10:00 впервые РФ ударила "Кинжалами" по Украине. Вновь пуски ракет произошли за менее часа . Оккупанты запустили аэробалистические ракеты в направлении Хмельницкой области.

Еще до оглашения тревоги в Староконстантинове в Хмельницкой области произошли сильные взрывы. В городе прогремели по меньшей мере два взрыва.

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