Взрывы раздались раньше сирены: почему утром тревогу не объявили раньше

Реакции воздушных сил пока нет.
Утром 26 сентября во время первой воздушной тревоги, объявленной в 10:00, взрывы прогремели практически вместе с распространением сирены. В частности, в Староконстантинове в Хмельницкой области.
Почему так произошло, рассказал научный сотрудник Национального авиационного университета Валерий Романенко в комментарии РБК.Украина.
Воздушные силы не прокомментировали, почему так произошло. Впрочем, эксперт говорит, что вопрос именно к ним.
"Тут трудно сказать. Могли считать, что МиГи выполняют очередной тренировочный полет. Хотя в целом МиГи, когда они поднимаются с "Моздока", "Ахтубинска" или "Саваслейки", их практически после взлета и подъема на высоту около 3-4 тысяч метров видны в 1200 км", — объясняет Романенко.
По его словам, вероятно, запуски ракет могли быть из нетипичных зон пуска. Известно, что пуски происходят либо из акватории Черного моря (если взлет с "Моздока"), с Каспийского моря (если взлет "Ахтубинска") или из Рязанской области (если взлет с "Саваслейки").
"Видимо, обстоятельства указывали на то, что это обычный тренировочный полет", — подытожил Романенко.
Напомним, около 10:00 впервые РФ ударила "Кинжалами" по Украине. Вновь пуски ракет произошли за менее часа . Оккупанты запустили аэробалистические ракеты в направлении Хмельницкой области.
Еще до оглашения тревоги в Староконстантинове в Хмельницкой области произошли сильные взрывы. В городе прогремели по меньшей мере два взрыва.
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