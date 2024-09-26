РФ ударила по Украине "Кинжалами": куда целился враг и случились ли "прилеты"

В четверг, 26 сентября, армия Российской Федерации ударила по Украине аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал". В небе находились четыре борта истребителей МиГ-31K.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что с 10:00 до 11:00 было зафиксировано три пуска аэробалистических ракет "Кинжал" с воздушного пространства Российской Федерации в направлении Староконстантинова Хмельницкой области.

"Информация о местах "прилетов" или поражений не является публичной", — подчеркнули военные.

Воздушные силы напоминают, что следует быстро реагировать на сигнал воздушной тревоги – особенно, когда есть угроза применения "Кинжалов".

Напомним, около 10:00 РФ ударила "Кинжалами" по Украине. Оккупанты запустили аэробалистические ракеты в направлении Хмельницкой области.

Около 11:00 российские МиГи снова запустили "Кинжалы". В Староконстантинове снова прогремели мощные два взрыва.

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