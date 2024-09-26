Российские МиГи снова запустили "Кинжалы": куда целится РФ

Во второй раз за утро россияне атаковали аэробалистическими ракетами.

В четверг, 26 сентября, российские войска снова запустили "Кинжалы по Украине. Первыми двумя аэробалистическими ракетами оккупанты ударили во время предварительной воздушной тревоги.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

О первом пуске ракеты с курсом на запад страны стало известно в 10:52, затем – в 10:54 – с курсом на Житомир. В 10:56 ПС предупредили о двух "Кинжалах" в Хмельницкой области.

В Староконстантинове снова раздавались мощные два взрыва. Мониторинги пишут, что было запущено три ракеты. Одна направлялась на Прикарпатье. Впрочем, цель прекратила свое существование.

Как сообщалось, во время утренней воздушной тревоги в Староконстантинове в Хмельницкой области произошли сильные взрывы. Первый случился еще до объявления тревоги.

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