Премьер Британии заявил об "решающих неделях и месяцах" войны

Стармер обсудил с Зеленским ситуацию с безопасностью и укрепление Украины.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что следующие недели и месяцы станут решающими в войне в Украине. Он обсудил с украинским президентом Владимиром Зеленским главные вызовы.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Стармер провел встречу с Зеленским и сказал, что ее целью было обсудить вызовы, с которыми сталкивается Украина, и еще раз подтвердить непоколебимую поддержку государства.

"А также, чтобы иметь возможность обсудить, что еще предстоит сделать, потому что эти недели и месяцы становятся решающими", – отметил британский премьер.

По данным ОП, главными темами переговоров стали ситуация и укрепление Украины, в частности благодаря новой оборонной поддержке.

Стармер и Зеленский также уделили внимание реализации двустороннего соглашения о безопасности, имплементации Формулы мира, подготовке ко второму Саммиту мира, сотрудничеству в рамках Украина – НАТО и прогрессу в переговорах по подписанию соглашения о переходе к более сильному и более глубокому партнерству.

Зеленский поблагодарил за те решительные шаги, которые Великобритания сделала с самого начала полномасштабного вторжения.

Кир Стармер и Владимир Зеленский / Фото: Офис президента Украины

К слову, после встречи с двухпартийной делегацией Конгресса США Зеленский заявил, что решительные действия партнеров могут ускорить справедливое завершение российской агрессии в следующем году.

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