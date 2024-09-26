Премьер Британии заявил об "решающих неделях и месяцах" войны

Стармер обсудил с Зеленским ситуацию с безопасностью и укрепление Украины.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что следующие недели и месяцы станут решающими в войне в Украине. Он обсудил с украинским президентом Владимиром Зеленским главные вызовы.
Об этом сообщили в Офисе президента Украины.
Стармер провел встречу с Зеленским и сказал, что ее целью было обсудить вызовы, с которыми сталкивается Украина, и еще раз подтвердить непоколебимую поддержку государства.
"А также, чтобы иметь возможность обсудить, что еще предстоит сделать, потому что эти недели и месяцы становятся решающими", – отметил британский премьер.
По данным ОП, главными темами переговоров стали ситуация и укрепление Украины, в частности благодаря новой оборонной поддержке.
Стармер и Зеленский также уделили внимание реализации двустороннего соглашения о безопасности, имплементации Формулы мира, подготовке ко второму Саммиту мира, сотрудничеству в рамках Украина – НАТО и прогрессу в переговорах по подписанию соглашения о переходе к более сильному и более глубокому партнерству.
Зеленский поблагодарил за те решительные шаги, которые Великобритания сделала с самого начала полномасштабного вторжения.
К слову, после встречи с двухпартийной делегацией Конгресса США Зеленский заявил, что решительные действия партнеров могут ускорить справедливое завершение российской агрессии в следующем году.
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