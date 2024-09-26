Полезный лайфхак: как подкатить кардиган

Этот лайфхак пригодится каждому, кто хочет создать стильный образ без лишних усилий.

Фешнблогер MARIA ALCALDE поделилась простым и стильным способом, как подкатить кардиган, чтобы выглядеть фантастически и комфортно себя чувствовать.

Все, что вам понадобится – это небольшая резинка.

Что делать:

Наденьте резинку на верхнюю пуговицу кардигана и застегните ее. Это поможет создать эффект подтянутости верхней части;

Проведите резинку через внутреннюю сторону кардигана, потянув ее вниз. Затем наденьте резинку на последнюю нижнюю пуговицу;

Разгладьте и поправьте кардиган, чтобы он лежал ровно и аккуратно.

Этот простой трюк не только поможет вам подкатить кардиган, но и придаст вашему образу элегантности. Вы сможете комфортно носить его в течение дня, не волнуясь о том, что кардиган будет выглядеть неряшливо. Этот метод подойдет для любой ситуации – от повседневных прогулок до офисных встреч.

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