Корисний лайфгак: як підкотити кардиган

Цей лайфгак стане у пригоді кожному, хто прагне створити стильний образ без зайвих зусиль.
Фешнблогерка MARIA ALCALDE поділилася простим і стильним способом, як підкотити кардиган, щоб мати фантастичний вигляд і комфортно себе почувати.
Все, що вам знадобиться — це невеличка гумка.
Що робити:
- Надягніть гумку на верхній ґудзик кардигана та застібніть його. Це допоможе створити ефект підтягнутості верхньої частини;
- Проведіть гумку через внутрішню сторону кардигана, потягнувши її донизу. Потім надіньте гумку на останній нижній ґудзик;
- Розгладьте та поправте кардиган, щоб він лежав рівно та акуратно.
Цей простий трюк не лише допоможе вам підкотити кардиган, а й додасть вашому образу елегантності. Ви зможете комфортно носити його протягом дня, не хвилюючись про те, що кардиган матиме неохайний вигляд. Цей метод підійде для будь-якої ситуації — від повсякденних прогулянок до офісних зустрічей.
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