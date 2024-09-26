Українські прізвища, які мають американське походження: перевірте за списком своє

Українські родові імена вважаються найрізноманітнішими у світі й несуть в собі багато нерозгаданих таємниць нашої країни.

Є список родових імен, які мають американське походження. Мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища" надав повний перелік таких прізвищ, їх в Україні налічується лише п'ять. Розповідаємо, посилаючись на матеріал 24tv.ua, які українські родові імена мають американське походження.

Які українські прізвища американського походження

Боцман. Родове ім’я походить від англійського слова "boatman" і перекладається як "човняр". На сьогодні в Україні проживає 826 носіїв прізвища Боцман, найчастіше родове ім’я зустрічається у Києві, Харкові та Маріуполі.

Родове ім’я походить від англійського слова "boatman" і перекладається як "човняр". На сьогодні в Україні проживає 826 носіїв прізвища Боцман, найчастіше родове ім’я зустрічається у Києві, Харкові та Маріуполі. Бріг. Прізвище походить від слова "brig" – "двощогловий корабель". В Україні проживає лише 7 носіїв цього прізвища, найчастіше воно зустрічається у Київській області.

Прізвище походить від слова "brig" – "двощогловий корабель". В Україні проживає лише 7 носіїв цього прізвища, найчастіше воно зустрічається у Київській області. Джек. Це родове ім’я походить від американського імені Джек. Кількість носіїв цього прізвища – 31. Найбільше людей із таким родовим ім’ям проживає у Львові та Івано-Франківську.

Це родове ім’я походить від американського імені Джек. Кількість носіїв цього прізвища – 31. Найбільше людей із таким родовим ім’ям проживає у Львові та Івано-Франківську. Сміт. Таке прізвище вважається найпопулярнішим в США, перекладається як "коваль". В Україні з таким родовим ім’ям проживає 62 особи, більшість з яких мешкає на Київщині та Миколаївщині.

Таке прізвище вважається найпопулярнішим в США, перекладається як "коваль". В Україні з таким родовим ім’ям проживає 62 особи, більшість з яких мешкає на Київщині та Миколаївщині. Джонсон означає "син Джона", прізвище поширене в усіх англомовних країнах. В Україні налічується лише 16 носіїв цього родового імені, вони проживають у Києві та Запоріжжі.

Які ще українські прізвища іноземного походження

В Україні налічується понад 130 національностей, тому не дивно, що серед українських прізвищ трапляються ті, які походять від іноземних імен. Наприклад, такі:

Андросюк.

Базиль (Базель).

Балаж (Балаш).

Бенедикт (Беня, Бенедьо)

Вільченко від імені Вільгельм.

Войтиченко від імені Войцех.

Євженко від імені Івжен, Євжен.

Кизименко від імені Казимир.

Мухтаренко від імені Мухтар.

Ніколаєнко від імені Нікола.

Райченко від імені Раймонд.

Сандуленко від імені Санду.

Фроленко від імені Фрол.

Кубченко від імені Якуб.

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