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Українські прізвища, які мають американське походження: перевірте за списком своє

Українські прізвища, які мають американське походження: перевірте за списком своє

Які українські прізвища американського походження / Фото: Freepik

Українські родові імена вважаються найрізноманітнішими у світі й несуть в собі багато нерозгаданих таємниць нашої країни.

Є список родових імен, які мають американське походження. Мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища" надав повний перелік таких прізвищ, їх в Україні налічується лише п'ять. Розповідаємо, посилаючись на матеріал 24tv.ua, які українські родові імена мають американське походження.

Які українські прізвища американського походження

  • Боцман. Родове ім’я походить від англійського слова "boatman" і перекладається як "човняр". На сьогодні в Україні проживає 826 носіїв прізвища Боцман, найчастіше родове ім’я зустрічається у Києві, Харкові та Маріуполі.
  • Бріг. Прізвище походить від слова "brig" – "двощогловий корабель". В Україні проживає лише 7 носіїв цього прізвища, найчастіше воно зустрічається у Київській області.
  • Джек. Це родове ім’я походить від американського імені Джек. Кількість носіїв цього прізвища – 31. Найбільше людей із таким родовим ім’ям проживає у Львові та Івано-Франківську.
  • Сміт. Таке прізвище вважається найпопулярнішим в США, перекладається як "коваль". В Україні з таким родовим ім’ям проживає 62 особи, більшість з яких мешкає на Київщині та Миколаївщині.
  • Джонсон означає "син Джона", прізвище поширене в усіх англомовних країнах. В Україні налічується лише 16 носіїв цього родового імені, вони проживають у Києві та Запоріжжі.

Які ще українські прізвища іноземного походження

В Україні налічується понад 130 національностей, тому не дивно, що серед українських прізвищ трапляються ті, які походять від іноземних імен. Наприклад, такі:

  • Андросюк.
  • Базиль (Базель).
  • Балаж (Балаш).
  • Бенедикт (Беня, Бенедьо)
  • Вільченко від імені Вільгельм.
  • Войтиченко від імені Войцех.
  • Євженко від імені Івжен, Євжен.
  • Кизименко від імені Казимир.
  • Мухтаренко від імені Мухтар.
  • Ніколаєнко від імені Нікола.
  • Райченко від імені Раймонд.
  • Сандуленко від імені Санду.
  • Фроленко від імені Фрол.
  • Кубченко від імені Якуб.

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