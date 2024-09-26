Українські прізвища, які мають американське походження: перевірте за списком своє

Українські родові імена вважаються найрізноманітнішими у світі й несуть в собі багато нерозгаданих таємниць нашої країни.
Є список родових імен, які мають американське походження. Мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища" надав повний перелік таких прізвищ, їх в Україні налічується лише п'ять. Розповідаємо, посилаючись на матеріал 24tv.ua, які українські родові імена мають американське походження.
Які українські прізвища американського походження
- Боцман. Родове ім’я походить від англійського слова "boatman" і перекладається як "човняр". На сьогодні в Україні проживає 826 носіїв прізвища Боцман, найчастіше родове ім’я зустрічається у Києві, Харкові та Маріуполі.
- Бріг. Прізвище походить від слова "brig" – "двощогловий корабель". В Україні проживає лише 7 носіїв цього прізвища, найчастіше воно зустрічається у Київській області.
- Джек. Це родове ім’я походить від американського імені Джек. Кількість носіїв цього прізвища – 31. Найбільше людей із таким родовим ім’ям проживає у Львові та Івано-Франківську.
- Сміт. Таке прізвище вважається найпопулярнішим в США, перекладається як "коваль". В Україні з таким родовим ім’ям проживає 62 особи, більшість з яких мешкає на Київщині та Миколаївщині.
- Джонсон означає "син Джона", прізвище поширене в усіх англомовних країнах. В Україні налічується лише 16 носіїв цього родового імені, вони проживають у Києві та Запоріжжі.
Які ще українські прізвища іноземного походження
В Україні налічується понад 130 національностей, тому не дивно, що серед українських прізвищ трапляються ті, які походять від іноземних імен. Наприклад, такі:
- Андросюк.
- Базиль (Базель).
- Балаж (Балаш).
- Бенедикт (Беня, Бенедьо)
- Вільченко від імені Вільгельм.
- Войтиченко від імені Войцех.
- Євженко від імені Івжен, Євжен.
- Кизименко від імені Казимир.
- Мухтаренко від імені Мухтар.
- Ніколаєнко від імені Нікола.
- Райченко від імені Раймонд.
- Сандуленко від імені Санду.
- Фроленко від імені Фрол.
- Кубченко від імені Якуб.
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