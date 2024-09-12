Ці прізвища давали лише наймогутнішим українцям: перевірте за списком своє

Цікаво знати про те, що козаки досить часто змінювали свої прізвища, бо вірили, що родове ім’я наділяє хоробрістю та неймовірною силою.

Українські прізвища несуть в собі таємниці роду, особливості його характеру та звичаїв. Родові імена давалися українцям за зовнішніми рисами, характером, місцем проживання, родом занять тощо. Також багато прізвищ наші предки отримували за ознакою своєї фізичної сили. У минулому людей, які мали надзвичайну силу та міць, дуже шанували. Адже такі чоловіки могли стати на захист інтересів родини, громади чи батьківщини. Тому люди з міцною статурою та неабиякою силою отримували прізвища, які наголошували на їхній могутності.

Які родові імена давали найсильнішим українцям

Мовознавець Юрій Редько у своїй роботі "Сучасні українські прізвища" зазначає, що є такі прізвища, які давалися людям міцної статури із надзвичайною фізичною силою. Ось деякі із таких родових імен:

Дужий;

Жилавий;

Залізний;

Міцний;

Кремінь.

Ще є ряд прізвищ, які отримували люди, що мали міцну статуру чи були досить огрядними. До таких належать:

Дебелий;

Здоровега;

Важкий;

Годований;

Товстий;

Грубий;

Барило;

Широкий.

Ще варто згадати досить цікавий приклад. Запорізькі козаки, які прибували на Січ, змінювали свої прізвища з кількох причин. По-перше, щоб їх не впіймали і не повернули до пана. По-друге, вони вірили, що таким чином зможуть стати непереможними. Наприклад, це такі прізвища:

Вернидуб;

Вернигора;

Вирвидуб;

Завалинич;

Убийвовк тощо.

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