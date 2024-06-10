Ви з роду видатних історичних особистостей, якщо ваше прізвище звучить так

Такі родові імена давали українцям, які були титулованими особами чи мали стосунок до влади.

Науковець Юліан Редько у своїй книзі «Сучасні українські прізвища» зазначив, що наприкінці шістнадцятого століття в Україні давали родові імена князівського походження тим людям, яких вважали найрозумнішими. Ці люди зазвичай обіймали високі посади або були титулованими особами, тому отримували прізвища також за родом своїх посадових обов’язків.

Які прізвища пішли від відомих історичних постатей

Такі прізвища давалися людям з урахуванням особливостей характеру, зовнішності, певних досягнень. Особливо часто ці родові імена отримували титуловані особи.

Великий;

Віщий;

Мудрий;

Могила;

Волинець;

Боярчук.

За словами академіка Національної академії наук вищої освіти Петра Маслака, наразі не так вже й багато прізвищ, які мають князівське походження. Наприклад, це такі:

Вишневецький;

Чорторийський;

Хоткевич;

Нимерович;

Виговський;

Чернецький;

Заславський;

Косаківський;

Любомирський;

Ружинський;

Які прізвища давали українцям, що мали відношення до влади

Також відомим представникам влади давали родові імена, що мали безпосереднє відношення до посадових обов’язків, які вони виконували. До них належать:

Війт;

Войт;

Войтенко;

Писар;

Писаренко;

Писарчук;

Старостенко;

Старостюк;

Солтис.

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