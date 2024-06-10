Чи справді "кадировці" захопили село на Сумщині: інформація від ЦПД

Керівник ЦПД вказав, що не варто порівнювати ситуацію на Сумщині з подіями на Харківщині.

Російські війська спробували "промацати" оборону в напрямку села Рижівка на Сумщині, але Сили оборони України контролюють ситуацію. Ворог зазнав вогневого ураження.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО, лейтенант Андрій Коваленко.

"Сумщина. Станом на зараз – це не початок того ж, що було на Харківщині. Росіяни спробували промацати оборону в напрямку Рижівки, яка є "супутником" російського Тьоткіно. Активних дій в прикордонні наразі немає", – йдеться в заяві Коваленка.

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Він запевнив, що українські війська контролюють ситуацію, а ворог отримав вогневе ураження.

"Кадирівці – це інформаційна армія, ставка зроблена на інформаційну компоненту", – пояснив керівник ЦПД.

Він наголосив, що станом на 08:00 не варто порівнювати ситуацію на Сумщині з подіями на Харківщині. Водночас загроза ворожих дій у прикордонні залишається.

Нагадаємо, 9 червня очільник Чечні Рамзан Кадиров заявив, що бойовики підрозділу "Ахмат" нібито захопили прикордонне село Рижівка на Сумщині.

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