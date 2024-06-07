У Сумській області оголосили евакуацію: що відомо

У Сумській області розширили перелік населених пунктів для евакуації. Йдеться про десятикілометрову зону біля кордону з агресоркою Росією.

Про це в ефірі телемарафону заявив керівник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

За його словами, чергове рішення про евакуацію у 10-кілометровій зоні біля кордону, які постійно обстрілюють окупанти, ухвалили під час засідання Ради оборони області. Відповідні пропозиції місцевій владі надійшли від військового командування. Таким чином свої домівки покинуть жителі ще восьми прикордонних населених пунктів.

"Розпорядження вже надані, відповідні служби разом з громадами будуть виконувати це рішення", - сказав Артюх.

Окрім, голова ОВА наголосив на тому, що рівень мінної небезпеки на прикордонні Сумщини залишається високим. Людей, які залишились у 5-кілометровій зоні, просять дотримуватись правил, аби не травмуватися та зберегти життя.

Як повідомлялося, раніше речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що наразі в окупаційних військ Росії на Сумському напрямку не зафіксовано угруповання, яке могло б досягти стратегічних цілей.

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