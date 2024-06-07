В Сумской области объявили эвакуацию: что известно

В Сумской области и расширили перечень населенных пунктов для эвакуации. Речь идет о десятикилометровой зоне у границы с агрессором Россией.

Об этом в эфире телемарафона заявил руководитель Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

По его словам, очередное решение об эвакуации в 10-километровой зоне возле границы, постоянно обстреливаемые оккупантами, было принято во время заседания Совета обороны области. Соответствующие предложения местным властям поступили от военного командования. Таким образом, свои дома покинут жители еще восьми приграничных населенных пунктов.

"Распоряжения уже предоставлены, соответствующие службы вместе с общинами будут выполнять это решение", — сказал Артюх.

Кроме того, председатель ОВА отметил, что уровень минной опасности на приграничные Сумщины остается высоким. Людей, оставшихся в 5-километровой зоне, просят соблюдать правила, чтобы не травмироваться и сохранить жизнь.

Как сообщалось, ранее представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что в настоящее время у оккупационных войск России на Сумском направлении не зафиксирована группировка, которая могла бы достичь стратегических целей.

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