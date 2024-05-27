Какие главные угрозы со стороны РФ для Сумщины: в ГПС объяснили

Наступление российской армии на Сумскую область не следует исключать. Оно может состояться, чтобы отвлечь украинские силы от других участков фронта.

В настоящее время у оккупационных войск России на Сумском направлении не зафиксирована группировка, которая могла бы достичь стратегических целей.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций как по Харьковской области, так и по Сумской. Мы понимаем коварство врага, понимаем, что враг продолжает держать по-прежнему определенное количество своих сил и средств, в частности напротив тех областей. Может происходить и перегруппировка этих средств, и их наращивание. И никогда нельзя исключать, что с целью достижения не каких-либо стратегических целей, а даже достижения тактических задач, враг может попытаться зайти на нашу территорию и в Сумской области, как мы видим сейчас по Харьковской. Именно поэтому может происходить перегруппировка на территории России. Враг в любой момент может сделать шаг для того, чтобы зайти на нашу территорию, чтобы расширить зону активных боевых действий", – сказал он.

Демченко убедил, что за происходящим на территории России активно следят наши подразделения разведки как Министерства обороны, так и Государственной пограничной службы.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия собирает еще одну группировку войск у границы Украины.

Аналитики также предупредили о том, что оккупанты готовят наступление на границе двух областей Украины. Больше об этом читайте в новости.

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