Які головні загрози з боку РФ для Сумщини: у ДПС пояснили

Наступ російської армії на Сумську область не слід виключати. Він може відбутися, щоб відволікти українські сили з інших ділянок фронту.

Наразі в окупаційних військ Росії на Сумському напрямку не зафіксовано угруповання, яке могло б досягти стратегічних цілей.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Ми повинні бути готові до розвитку будь-яких ситуацій як по Харківській області, так і по Сумській. Ми розуміємо підступність ворога, розуміємо, що ворог продовжує тримати, як і раніше, певну кількість своїх сил та засобів, зокрема навпроти тих областей. Може відбуватися і перегрупування цих засобів, і їх нарощення. І ніколи не можна виключати, що з метою досягнення не якихось стратегічних цілей, а навіть досягнення тактичних завдань, ворог може спробувати зайти на нашу територію і в Сумській області, як ми це бачимо зараз по Харківській. Саме тому може відбуватися перегрупування на території Росії. Не можна сказати, що зараз у ворога достатньо сил, щоб здійснити дії з метою досягнення стратегічної цілі просунутися вглиб території нашої держави надто сильно. Але з метою посилення паніки, щоб Україна тримала необхідні сили та засоби зі свого боку. Ворог в будь-який момент може зробити крок для того, щоб зайти на нашу територію, щоб розширити зону активних бойових дій", - сказав він.

Демченко запевнив, що за тим, що відбувається на території Росії, активно стежать наші підрозділи розвідки як Міністерства оборони, так і Державної прикордоної служби.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія збирає ще одне угруповання військ біля кордону України.

Аналітики теж попередили про те, що окупанти готують наступ на кордоні двух областей України. Більше про це читайте у новині.

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