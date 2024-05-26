Росія збирає ще одне угруповання військ біля кордону України – Зеленський

Президент Володимир Зеленський звернувся до президентів Джо Байдена і Сі Цзіньпіна напередодні саміту миру, який пройде у Швейцарії. Він, зокрема наголосив, що Росія збирає ще одне угруповання військ біля кордону України.

Відео зі зверненням, записане у Харкові на фоні друкарні, по якій РФ завдала удару 23 травня, президент опублікував у Telegram.

"Росія є єдиним джерелом агресії і постійно намагається розширити війну. Буквально зараз, цими днями, ми захищаємося за 60 км на північний схід від цього місця, від чергової спроби російського наступу. Росія готується до спроби наступальних дій і за 90 км звідси на північний захід – біля нашого кордону збирається ще одне угруповання військ. Той, хто все це робить, не хоче миру", - наголосив Зеленський у зверненні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗЕЛЕНСЬКИЙ із обстріляного ХАРКОВА звернувся до ЛІДЕРІВ СВІТУ

Нагадаємо, Зеленський відповів на заяву Путіна про "нелегітимну" владу в Україні.

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