Коли закінчиться війна в Україні: військовий відповів

Боєць підрозділу “Стугна” на позивний “Каховка” закликав усіх українців робити усе від себе можливе, аби наближати перемогу.

В ексклюзивному інтерв’ю для TSN.UA він висловив думку, що війна закінчиться лише тоді, коли кожен із нас щось змінить у собі.

“Щоб щось відбулося, треба щось робити. Коли кожен з нас щось в собі змінить і скаже, що ця війна без мене не закінчиться, тоді буде і перемога, тоді будуть і кордони, тоді буде і літо в Ялті. А зараз поки стримуємо ворога і допомагаємо армії, як можемо”, — розповів “Каховка”.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Лікарі були шоковані! Втратив 2,5 літри крові і 8 годин чекав на евакуацію! Інтерв’ю з “Каховкою”

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