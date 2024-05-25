Когда закончится война в Украине: военный ответил

Боец подразделения "Стугна" на позывной "Каховка" призвал всех украинцев делать все от себя возможное, чтобы приближать победу.

В эксклюзивном интервью для TSN.UA он высказал мнение, что война закончится только тогда, когда каждый из нас что-нибудь изменит в себе.

"Чтобы что-то произошло, нужно что-то делать. Когда каждый из нас что-то изменит в себе и скажет, что эта война без меня не закончится, тогда будет и победа, тогда будут и границы, тогда будет и лето в Ялте. А сейчас пока сдерживаем врага и помогаем армии, как можем”, – рассказал "Каховка".

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео Врачи были в шоке! Потерял 2,5 литра крови и 8 часов ждал эвакуации! Интервью с "Каховкой"

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