Самая тяжелая битва будет в августе: старец Кирилл описал победу Украины

Люди будут возвращаться в Украину, а в России будут репрессии, говорится в пророчестве.

В Украине в 2024 году начнется период перемен.

Об этом свидетельствует пророчество старца Кирилла, обнародованное в YouTube.

"В начале июня вражеские силы планируют масштабное наступление на Харьковщину. Однако все планы России терпят крах. Также в июне начнется период изменений в Украине — коррумпированные чиновники потеряют власть, на место их придут новые", — говорит старец.

Предсказание свидетельствует о том, что с середины июля по октябрь будут продолжаться ожесточенные бои, враг будет наступать по всем направлениям, но ВСУ отгонят россиян.

По словам старца, самая тяжелая битва будет в августе, но после нее Украина одержит победу.

Люди будут возвращаться в Украину, а в России будут репрессии, говорится в пророчестве.

Напомним, провидица из Прикарпатья София Семьянишин предсказала неожиданную победу Украины. Она отметила, что, возможно, в самой России что-нибудь случится такое, что кардинально повлияет на окончание войны.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Читайте также ведущие новости дня: