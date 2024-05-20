Отключение света будет еще долго: эксперт назвал самые тяжелые месяцы для Украины

Что необходимо для восстановления энергосистемы и какой может быть альтернатива.

В Украине снова будут действовать временные отключения электроэнергии. Энергетики уже предупреждают о них в начале недели. В понедельник графики почасовых отключений могут быть применены с 18:00 до 24:00 во всех регионах Украины для промышленных и бытовых потребителей.

ТСН.ua выяснял в чем основная причина отключений, сколько они еще будут продолжаться и какая есть альтернатива для нас в дальнейшем.

Масштабы разрушений накапливались

Эксперты отмечают, что причин для почасовых отключений света много, они месяцами накапливались из-за разрушения врагом объектов генерации электроэнергии в Украине.

"Лишь за два последних месяца (с марта) врагом разрушено около 8 ГВт генерации. Это существенно повлияло на наши возможности. Один блок атомной станции – это один ГВт, а мы потеряли их восемь. Кроме того, мы потеряли всю маневровую генерацию. Был подрыв. Днепровской ГЭС, она практически не работает, ракетные атаки на блоки "Центрэнерго" — Змиевская и Трипольская ТЭС, попадание в другие ГЭС, также были поражены врагом почти все блоки ДТЭК. Все это напрямую влияет на то, что сейчас у нас в квартирах временно отсутствует электроэнергия ", — объясняет ТСН.ua Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг, эксперт сферы ЖКХ.

Он добавляет, что, кроме того, сейчас три блока украинских атомных электростанций выведены на текущий ремонт, а Запорожская АЭС из-за оккупации вообще не работает на украинскую энергосистему.

Ракетный удар по Трипольской ТЭС в Киевской области/коллаж ТСН.ua

Почему мы остались без света

"Также возникают проблемы из-за самого построения нашей энергосистемы. Например, поэтому мы пока не можем полноценно подключить к электроэнергии Харьковскую область. Там была уничтожена врагом Змиевская ТЭС, которая поставляла электроэнергию в периоды пиковой нагрузки к общей энергосистеме, а также обеспечивала электричеством Харьковскую область", – объясняет эксперт.

Он уточняет, что россияне совершили двойную атаку, попав ракетами по ТЭЦ-5 и в Змиевскую ТЭС, а других источников поставок электроэнергии в Харьковском регионе нет.

"Именно поэтому Харьковская область месяц жила с ограничениями электроснабжения по 8-12 часов. По моему мнению, частично проблемы с электроэнергией, которые мы переживаем сейчас связаны с тем, что мы начали увеличивать объемы электроэнергии в Харьковскую область. То есть это решение комплексной проблемы, а за неимением генерации, энергетики вынуждены отключать электроэнергию во многих областях Украины", — отмечает Олег Попенко.

Сколько будет продолжаться отключение

Эксперт отмечает, что ситуация очень непростая и нам еще достаточно долго придется жить с частыми отключениями света.

"Я думаю, что отключения будут продолжаться еще долго. Прежде всего, нам нужно восстановить 8 ГВт генерации, а сделать это будет крайне сложно, потому что нужно строить новые объекты. Один ГВт генерации стоит в среднем 1 миллиард долларов. То есть для того, что построить мощности на 8 ГВт, нам нужно 8 миллиардов. Из Минэнерго звучат мнения, что нам нужно восстановить хотя бы 2-2,5 ГВт. То есть нужно 2-2,5 миллиарда долларов, чтобы частично восстановиться. Но здесь дело не только в деньгах, потому что еще нужно заказать это оборудование, а его изготовление может занять 1,5-2 года", – отмечает Оле Попенко.

Киев без света / Фото: Getty Images

Спасет мощная система ПВО

Он добавляет, что Кабмин уже выделил 1,5 миллиарда гривен на восстановление Трипольской ТЭС. И это, по мнению эксперта, самый быстрый для Украины вариант восстановления.

"Лично я отношусь к этому варианту достаточно скептически, потому что ничего не мешает врагу и дальше попадать ракетами по объектам критической инфраструктуры. К сожалению, россияне очень хорошо знают, где расположены наши энергетические объекты. Поэтому могут и дальше наносить удары чтобы разрушать нашу генерацию, в том числе, и отстроенную Трипольскую ТЭС. Единственный вариант – это сверхмощная система ПВО, которая будет защищать такие объекты. Но и это на сто процентов не спасает, потому что в последний раз они запустили по этому объекту более 10 ракет, а при таких атаках ни одна из систем ПВО не сможет защитить объект", — отмечает Олег Попенко.

Спасет ли объекты критической инфраструктуры мощная ПВО/коллаж ТСН.ua

Что может стать альтернативой

Эксперт рассказывает, что у нас есть проблемы с деньгами, генерацией и ее восстановлением, а, соответственно, нам еще долго придется жить в режиме отключений электроэнергии. Единственная надежда на солнечные и ветровые электростанции.

"Когда на дворе стоит солнечная или ветреная погода, то мы можем покрывать наши проблемы с электроэнергией за счет энергии солнца и ветра. Поэтому можно спрогнозировать, что в солнечные и ветреные дни отключений электроэнергии будет гораздо меньше. Учитывая, что сейчас солнечные дни достаточно длинные – солнечные электростанции работают до 19:00 и дольше соответственно отключений будет меньше.. Этого достаточно, чтобы покрыть дефицит генерации в Украине", — рассказывает Олег Попенко.

Но добавляет, что это не остановит отключение во время большой нагрузки летом, когда будет очень жарко и потребление электроэнергии увеличится.

"На этом фоне мы будем иметь достаточно серьезные проблемы, поэтому отключения света нам будут гарантированы в июле и августе. О холодном времени года, я вообще молчу, потому что зимой все будет гораздо сложнее", — отмечает эксперт.

Отчасти спасет солнечная энергия/коллаж ТСН.ua

ЕС поделится светом?

Что касается того, как мы можем пережить зиму, то эксперт говорит, что кроме генераторов стоит надеяться на увеличение импорта электроэнергии из стран ЕС.

"Нужно провести соответствующие договоренности и увеличить мощности поступления электроэнергии из ЕС. Для этого нам нужно строить новые высоковольтные линии, с их помощью мы сможем получить больше электроэнергии от соседей. Высоковольтную линию должны построить к границе наши соседи, а от границы – мы", — объясняет эксперт.

Энергетики осматривают поврежденные объекты/Фото: Минэнерго

Экспорт электроэнергии придется снизить

По словам эксперта, при таких условиях экспорт электроэнергии из Украины возможен только в сентябре, когда мы обычно имеем профицит электроэнергии. Именно тогда больше ее производится от ветровых и солнечных станций.

"В этот период времени возобновят работу блоки АЭС, которые сейчас выведены на ремонт. Поэтому где-то в сентябре возможен профицит электроэнергии, которую мы сможем экспортировать. Объем ее будет невелик, потому что генерация у нас ограничена из-за большого количества разрушений, но при этом мы можем определенный объем электроэнергии экспортировать. В другие месяцы этого не сделаешь, потому что в октябре уже начинается похолодание, а в августе атомные блоки еще будут находиться на ремонте", — заключает эксперт.

Ранее ТСН.ua рассказывал, почему России удалось уничтожить ТЭС, которая "была защищена на 100%": эксперт указал на нюансы.

Читайте также:

Ракетный удар по Трипольской ТЭС: есть ли угроза блекаута для Киева и области

"Российские ракеты не знают о защите на 9 миллиардов": эксперт рассказал, как можно реально защитить ТЭС

Зловещий план Путина: зачем враг бьет по ГЭС и при чем здесь создание "мертвой зоны"