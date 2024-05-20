Відключення світла будуть ще довго: експерт назвав найтяжчі місяці для України

Що потрібно для відновлення енергосистеми та якою може бути альтернатива.

В Україні знову діятимуть тимчасові відключення електроенергії. Енергетики вже попереджають про них на початку тижня. В понеділок графіки погодинних відключень можуть бути застосовані від 18:00 до 24:00 у всіх регіонах України для промислових і побутових споживачів.

ТСН.ua з’ясовував, у чому основна причина відключень, скільки вони ще триватимуть та якою є альтернатива для нас у подальшому.

Масштаби руйнувань накопичувалися

Експерти зазначають, що причин для погодинних відключень світла дуже багато, вони місяцями накопичувалися через руйнування ворогом об’єктів генерації електроенергії в Україні.

"Лише за два останні місяці (від березня) ворогом зруйновано близько 8 ГВт генерації. Це суттєво вплинуло на наші можливості. Один блок атомної станції – це один ГВт, а ми втратили їх вісім. Окрім того, ми втратили всю маневрову генерацію. Був підрив Дніпровської ГЕС, вона практично не працює, ракетні атаки на блоки "Центренерго" – Зміївську та Трипільську ТЕС, влучання в інші ГЕС. Також ворогом були уражені майже всі блоки ДТЕК. Усе це напряму впливає на те, що зараз у нас в квартирах тимчасово відсутня електроенергія", – пояснює ТСН.ua Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг, експерт сфери ЖКГ.

Він додає, що окрім того, зараз три блоки українських атомних електростанцій виведені на поточний ремонт, а Запорізька АЕС через окупацію взагалі не працює на українську енергосистему.

Ракетний удар по Трипільській ТЕС на Київщині / Колаж: ТСН.ua

Чому ми залишилися без світла

"Також виникають проблеми через саму побудову нашої енергосистеми. Наприклад, через це ми поки не можемо повноцінно підключити до електроенергії Харківську область. Там було знищено ворогом Зміївську ТЕС, яка постачала електроенергію в періоди пікового навантаження до загальної енергосистеми, а також забезпечувала електрикою Харківську область", – пояснює експерт.

Він уточнює, що росіяни здійснили подвійну атаку, влучивши ракетами по ТЕЦ-5 та по Зміївській ТЕС, а інших джерел постачання електроенергії в Харківському регіоні немає.

"Саме тому Харківська область місяць жила з обмеженнями електропостачання по 8-12 годин. На мою думку, частково проблеми з електроенергією, які ми переживаємо зараз, пов’язані з тим, що ми почали збільшувати обсяги електроенергії до Харківської області. Тобто це вирішення комплексної проблеми, а через брак генерації енергетики вимушені відключати електроенергію в багатьох областях України", – зазначає Олег Попенко.

Скільки триватимуть відключення

Експерт зауважує, що ситуація дуже непроста і нам ще доволі довго доведеться жити з частими відключеннями світла.

"Я гадаю, що відключення триватимуть ще довго. Передусім нам потрібно відновити 8 ГВт генерації, а зробити це буде вкрай складно, бо потрібно будувати нові об’єкти. Один ГВт генерації, коштує в середньому 1 мільярд доларів. Тобто для того, що побудувати потужності на 8 ГВт, нам потрібно 8 мільярдів. З Міненерго звучать думки, що нам потрібно відновити хоча б 2-2,5 ГВт. Тобто потрібно 2-2,5 мільярда доларів, щоб частково відновитися. Але тут річ не лише в грошах, бо ще потрібно замовити це обладнання, а його виготовлення може зайняти 1,5-2 роки", – зауважує Олег Попенко.

Київ без світла / Фото: Getty Images

Порятує потужна система ППО

Він додає, що Кабмін уже виділив 1,5 мільярда гривень на відновлення Трипільської ТЕС. І це, на думку експерта, найшвидший для України варіант відновлення.

"Особисто я ставлюся до цього варіанту досить скептично, бо нічого не заважає ворогові й надалі влучати ракетами по об’єктах критичної інфраструктури. На жаль, росіяни дуже добре знають, де розташовані наші енергетичні об’єкти. Тому можуть і надалі завдавати ударів, щоб руйнувати нашу генерацію, зокрема і відбудовану Трипільську ТЕС. Єдиний варіант – це надпотужна система ППО, яка захищатиме такі об’єкти. Але і це на сто відсотків не рятує, бо останнього разу вони запустили по цьому об’єкту понад 10 ракет, а за таких атак жодна з систем ППО не зможе його захистити", – зауважує Олег Попенко.

Чи врятує об’єкти критичної інфраструктури потужна ППО / Колаж: ТСН.ua

Що може стати альтернативою

Експерт розповідає, що у нас є проблеми з грошима, генерацією та її відновленням, а відповідно нам ще довго доведеться жити в режимі відключень електроенергії. Єдина надія на сонячні та вітрові електростанції.

"Коли на дворі стоїть сонячна або вітряна погода, ми можемо покривати наші проблеми з електроенергією за рахунок енергії сонця та вітру. Тому можна спрогнозувати, що в сонячні та вітряні дні відключень електроенергії буде набагато менше. Враховуючи, що зараз сонячні дні доволі довгі – сонячні електростанції працюють до 19:00 і довше, відповідно відключень буде менше. Цього достатньо, щоб покрити дефіцит генерації в Україні", – розповідає Олег Попенко.

Він додає, що це не зупинить відключення під час великого навантаження влітку, коли буде дуже спекотно та споживання електроенергії збільшиться.

"На цьому тлі ми будемо мати досить серйозні проблеми, тож відключення світла нам будуть гарантовані в липні та серпні. Про холодну пору року я взагалі мовчу, бо взимку все буде набагато складніше", – зауважує експерт.

Частково врятує сонячна енергія / Колаж: ТСН.ua

ЄС поділиться світлом?

Щодо того, як ми можемо пережити зиму, то експерт каже, що окрім генераторів, варто сподіватися на збільшення імпорту електроенергії з країн ЄС.

"Потрібно провести відповідні домовленості та збільшити потужності надходження електроенергії з ЄС. Для цього нам треба будувати нові високовольтні лінії, за їх допомогою ми зможемо отримати більше електроенергії від сусідів. Високовольтну лінію мають збудувати до кордону наші сусіди, а від кордону – ми", – пояснює експерт.

Енергетики оглядають пошкоджені об'єкти / Фото: Міненерго

Експорт електроенергії доведеться зменшити

За словами експерта, за таких умов експорт електроенергії з України можливий лише у вересні, коли ми зазвичай маємо профіцит електроенергії. Саме тоді найбільше її виробляється від вітрових і сонячних станцій.

"У цей час відновлять роботу блоки АЕС, які зараз виведені на ремонт. Тому десь у вересні можливий профіцит електроенергії, яку ми зможемо експортувати. Обсяг її буде невеликий, бо генерація у нас обмежена через велику кількість руйнувань, але водночас ми можемо певний обсяг електроенергії експортувати. В інші місяці цього не зробиш, бо в жовтні вже починається похолодання, а в серпні атомні блоки ще будуть перебувати на ремонті", – підсумовує експерт.

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