Найважча битва буде у серпні: старець Кирило описав перемогу України

Люди повертатимуться до України, а в Росії будуть репресії, йдеться у пророцтві.

В Україні 2024 року розпочнеться період змін.

Про це свідчить пророцтво старця Кирила, оприлюднене у Youtube.

"На початку червня ворожі сили планують масштабний наступ на Харківщину. Однак усі плани Росії зазнають краху. Також у червні розпочнеться період змін в Україні – корумповані чиновники втратять владу, на місце їх прийдуть нові", – каже старець.

Пророцтво свідчить про те, що від середини липня до жовтня триватимуть запеклі бої, ворог наступатиме по всіх напрямках, але ЗСУ відженуть росіян.

За словами старця, найважча битва буде у серпні, але після неї Україна здобуде перемогу.

Люди повертатимуться до України, а в Росії будуть репресії, йдеться у пророцтві.

Нагадаємо, провидиця з Прикарпаття Софія Сім'янишин передбачила несподівану перемогу України. Вона зазначила, що, можливо, в самій Росії щось трапиться таке, що кардинально вплине на закінчення війни.

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