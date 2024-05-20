Європа повертає українців додому: нові “сюрпризи” для біженців

У Чехії знайшли спосіб сприяти поверненню українських біженців додому. Відповідну пілотну програму уже тестує місцеве МВС. Програма тимчасова, тому допоможуть лише кільком сотням людей.

Що придумали в Чехії, а також чим та як мотивують переселенців повертатись до України в інших державах Європи? Подробиці розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Чехія спонукає українців повертатися?

16 травня у Чехії зробили важливу і навіть дещо неочікувану заяву. Місцеве МВС придумало програму, якою обіцяють допомагати українським біженцям, які рятувались в країні від війни.

Проєкт пілотний, тож ініціатива уряду триватиме з червня по листопад 2024 року і охопить максимум 430 осіб. Але як же офіційна Прага заохочуватиме українців повертатися, адже війна в Україні досі триває? Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан все пояснив: “Ми хочемо запропонувати допомогу тим, хто, наприклад, за станом здоров’я чи сімейними обставинами хоче повернутися додому. Ця допомога полягатиме в основному в купівлі квитків і в деяких особливо серйозних випадках, наприклад, у наданні швидкої допомоги”.

Тож який це матиме вигляд? Скористатися програмою і отримати безкоштовний квиток на автобус з місця проживання в Чехії до найближчого місця перебування в Україні можуть сумарно тільки 400 людей, і тільки ті, хто отримав тимчасовий захист або міжнародний захист в країні. Решта 30 місць залишиться для людей, які хочуть повернутись, але потребують індивідуального медичного транспорту. Чехи все організують.

Також у МВС уточнюють, що особа зможе подати запит на відшкодування витрат, пов’язаних із поверненням до України, одноразово. Якщо українець чи українка захоче повернутися до Чехії і подати заяву на дозвіл на проживання протягом наступних дванадцяти місяців, особі доведеться сплатити половину витрат. Попри і без того розлоге пояснення, чехи таки уточнили, що проєкт ніяким чином не має відношення до військової служби українців.

Заплатять, щоб українці поїхали додому?

І якщо ініціатива Чехії ще сира і скоріше гуманітарна, то деякі країни вже доволі давно готові платити великі кошти українцям, щоб вони їхали додому. Найбільше пропонує Швейцарія. Уряд країни обіцяє, що швидше українець добровільно захоче поїхати з їхньої країни, то більше грошей отримає. Таку програму заохочення зробили, аби якомога більше людей повернулося додому.

Суми виплат коливаються від 1 тисячі до понад 4 тисячі доларів на кожну особу. Урядова стратегія щодо повернення українських біженців зі Швейцарії передбачає вікно виїзду від шести до дев’яти місяців. Відповідно до планів швейцарської влади, до цього часу приблизно 70 тисяч українців зможуть повернутися додому, 80% із них — добровільно. Решта 20%, або 14 тисяч осіб, чекатимуть на кінець терміну для перебування.

Але чому Швейцарія так хоче відправити українців додому? Станом на середину 2023 року в цій країні рятувалося близько 66 тисяч українських біженців, що на 10 тисяч менш ніж у 2022 році. Але швейцарці зіткнулися з проблемою: переважна більшість, а саме 80% українських переселенців офіційно не працюють в країні, тож не платять більшість податків, але претендують на грошову допомогу. При чому, місцевий уряд публікує цікаві статистичні деталі! Роботи у Швейцарії повно — країні зокрема бракує звичайних некваліфікованих працівників. А ось тут і виник нюанс. 79% українських біженців — жінки та діти і 69% з них мають вищу освіту. А засвідчити свій український диплом в Швейцарії виявилось важко.

Платить за повернення в Україну і Норвегія. У жовтні 2023-го про це вперше заявили в уряді країни. Якщо українець виявив таке бажання, то він або вона отримає 1500 євро на норвезький банківський рахунок і можливість компенсації ціни квитків до України. Але є одне “але”: якщо ви знову повернетесь до Норвегії як біженець, вам доведеться повернути гроші уряду.



“Якщо ви повернетеся до Норвегії, ви повинні виплатити всю або частину грошової підтримки, яку ви отримали, коли залишили Норвегію. Сума, яку ви маєте повернути, залежить від того, як довго ви залишалися у своїй країні”, — повідомили в уряді Норвегії.



До речі, 31 січня 2024 року в країні також значно обмежили грошову допомогу для українських біженців. Все тому, що їхня кількість дуже тисне на бюджет місцевих громад і погіршує якість послуг, які вони надають в тому числі і норвежцям. Якщо коротко, то допомога залишилась, але відповідати її умовам стало важче.

Уже ледь не рік працюють над запровадженням чогось подібного і в Ірландії. Ця країна, хоч і розташована дуже далеко від України, стала доволі популярною для біженців через високі соцвиплати. Дублін довго гарантував кожному українському біженцю аж по 220 євро на тиждень. При цьому на маленькому острові через наплив переселенців загострилась інша проблема — криза житла. Українських біженців уже почали розміщувати в наметах просто неба. Тому у грудні 2023-го умови допомоги змінили докорінно.

“У грудні минулого року уряд погодив плани, згідно з якими українцям, які тікають від війни, нададуть ліжко на 90 днів і отримають знижену тижневу допомогу у розмірі 38,80 євро на дорослого та 29,80 євро на дитину. Раніше українці отримували 220 євро на тиждень допомоги шукачам роботи”, — повідомили в уряді.

І хоча сама норма почала працювати лише від 14 березня 2024 року, потік біженців із України до Ірландії впав у рази, пише The Irish Times.

Варто зазначити, що українська влада давно закликає українських біженців повертатися додому. Зокрема президент Зеленський закликав українських чоловіків повернутися в країну, щоб допомогти їй у війні: воювати або сплачувати податки в Україні, а також запропонував європейцям перераховувати гроші для біженців в український бюджет, щоб вони жили в Україні, а Київ сам міг їм допомогти.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЄВРОПА ПОВЕРТАЄ УКРАЇНЦІВ ДОДОМУ? Нові сюрпризи для біженців!

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