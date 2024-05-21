День ангела 21 травня: кого та як вітати з іменинами

21 травня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 21 травня

21 травня 2024 року привітайте з іменинами Андрія, Єлисея, Кирила, Костянтина, Михайла, Теодора (Федора), Ярослава, Олену (Ілону).

Андрій — має грецьке коріння, означає "мужній". В дитинстві непосидючий та рухливий. В дорослому віці стає імпульсивним та непередбачуваним.

Єлисей — з давньоєврейської мови "Бог рятує". В дитинстві невгамовний та активний. В дорослому віці стає енергійним, цілеспрямованим та роботящим.

Кирило — прийшло з Давньої Греції і означає "владика". В дитинстві слухняний, честолюбний, любить похвалу. В дорослому віці стає досить сильною особистістю.

Костянтин — прийшло з Візантії, перекладається як "постійний". В дитинстві часто перебуває в стані тривоги. В дорослому віці стає гарним працівником.

Михайло — пішло від давньоєврейського "такий як і Бог". В дитинстві з ним легко спілкуватися. В дорослому віці стає врівноваженим і серйозним.

Теодор (Федір) — давньогрецьке ім'я, яке означає "дарунок Бога". В дитинстві обдарований і самостійний. В дорослому віці стає завзятим, працьовитим.

Ярослав — старослов'янського походження, означає "той, хто прославляє Ярилу (бог Сонця)". В дитинстві не любить зайвих балачок. В дорослому віці стає незламним і терплячим.

Олена (Ілона) — походить з грецької мови, означає "сонячний промінь". В дитинстві життєрадісна і активна. В дорослому віці стає примхливою, образливою.

День ангела 21 травня — душевні привітання в прозі і віршах

День ангела 21 травня — душевні привітання в прозі і віршах / Фото: Unsplash

Нехай ангел тебе не покидає, нехай удача від тебе не відходить, нехай мужність веде тебе до благородної перемоги. Від щирого серця бажаю здоров’я, любові, благополуччя, миру, радості, міцних сил і першості у всьому. Хай щастить!

***

Хай у день твого святого,

Ангел сил надасть до всього,

Щоб життя вирувало у міру,

Щоб завжди вистачало тобі віри,

Щастя від сьогодні і надалі.

***

В цей святковий день вітаю з Днем Ангела. Бажаю йому завжди відчувати підтримку свого ангела-хранителя, а також друзів та близьких. Нехай кожен день посміхається доброю звісткою, а ніч знімає всю втому і забирає неприємності.

***

Хай Ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров‘я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов‘ю!

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю завжди знаходити спільну мову з своїм ангелочком! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти в свою чергу не заставляв його за тебе червоніти!

Читайте також: