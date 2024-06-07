Росіяни завдали удару по Полтавщині: перші подробиці

У п'ятницю, 8 червня, армія Російської Федерації атакувала Полтавську область. Сталося влучання.

Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

"Росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в Полтавському районі. За попередньою інформацією, є влучання у приватний будинок", - йдеться у повідомленні.

Деталі атаки очільник ОВА обіцяє надати згодом.

Зауважимо, що повітряна тривога на Полтавщині тривала трохи більше пів голини - від 14:51 до 15:26. ПС ЗСУ попереджали про ракету у напрямку області. Моніторинги інформували про вибухи в орбласті.

Як повідомлялося, вночі 7 червня вибухи сталися у Хмельницькій області. В межах регіону сили ППО знищили 11 ворожих цілей.

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