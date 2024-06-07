Росіяни завдали удару по Полтавщині: перші подробиці

ПС попереджали про ракету.
У п'ятницю, 8 червня, армія Російської Федерації атакувала Полтавську область. Сталося влучання.
Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.
"Росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в Полтавському районі. За попередньою інформацією, є влучання у приватний будинок", - йдеться у повідомленні.
Деталі атаки очільник ОВА обіцяє надати згодом.
Зауважимо, що повітряна тривога на Полтавщині тривала трохи більше пів голини - від 14:51 до 15:26. ПС ЗСУ попереджали про ракету у напрямку області. Моніторинги інформували про вибухи в орбласті.
Як повідомлялося, вночі 7 червня вибухи сталися у Хмельницькій області. В межах регіону сили ППО знищили 11 ворожих цілей.