Ким були ваші предки – козаками, військовими чи дворянами: перевірте своє прізвище

Які українські прізвища вказують на військовий чин, а які – на дворянське походження.

Наше прізвище несе в собі багато таємниць і силу всього роду. Однак, наші предки у давнину мали лише імена. Офіційно українські прізвища з’явилися не так давно, близько кінця чотирнадцятого століття. Але спочатку родові імена отримувала знать та дворяни, щоб проводити ділові угоди купівлі, продажу, оренди майна тощо. Більшість простих людей отримала прізвища вже після 1632 року. Саме у той час митрополит Київський Петро Могила доручив ввести метрики народжених, одружених і померлих.

Які українські прізвища вказують на військовий чин запорізьких козаків

Спочатку давалися прізвища, похідні від імен батьків і рідше матерів. Так з’явилися Петренко, Борисюк, Сидоренко, Мотроненко, Настенко, Химчук.

Були також родові імена, що походили від суспільного становища, посад, давалися за місцем проживання тощо. Історія славетних запорізьких козаків також відобразилася на родових іменах, які давалися за чинами, родом військ, місцем проживання, заняттями, рисами обличчя й характеру тощо.

Прізвища, які вказують на військові чини запорізьких козаків.

Джура – так називали козака, який носив зброю.

– так називали козака, який носив зброю. Компанієць – козак Гетьманського полку.

– козак Гетьманського полку. Курінний – походить від слова "курінь".

– походить від слова "курінь". Отаманенко – ватажок козаків, якого обирали голосуванням.

– ватажок козаків, якого обирали голосуванням. Сердюк – найманий піхотинець Запорізького війська.

– найманий піхотинець Запорізького війська. Сотник – військове звання за часів Гетьманщини.

– військове звання за часів Гетьманщини. Хорунжий – це прапороносець у Запорізькій Січі.

– це прапороносець у Запорізькій Січі. Чотар – молодший офіцер українських січових стрільців.

Які ще прізвища українських козаків

Гардовий, Крамар, Стороженко, Мельниченко, Дегтяр, Наливайко давалися за професійними обов’язками козаків.

Соломаха й Тетеря – від назв каші, яка була найпопулярнішою стравою у козаків.

Лебединський, Полтавський, Прилуцький, Чугуївець, Волинський, Галицький – походять від місця проживання чи народження.

Губенко, Горбоніс, Головатий, Чуб, Носенко, Рябко, Легкоступ – похідні від прізвиськ за зовнішніми рисами.

Убийвовк, Неїжборщ, Непийвода, Небийбаба, Паливода, Нагнибіда, Перебийніс – такі прізвища походять від двох і більше слів.

Які українські прізвища мали дворяни

У родових книгах українських дворян є такі родові імена:

Адамовичі,

Андрушевські,

Безбородьки,

Вернадські,

Галагани,

Гордієнки,

Драгани,

Дорошенки,

Ждановичі,

Іскрицькі,

Кандиби,

Карпенки,

Криницькі,

Лазаревські,

Леонтовичі,

Максимовичі,

Овсієнки,

Остроградські,

Паскевичі,

Полуботки,

Самойловичі,

Стороженки,

Сулими,

Тарновські,

Уманці,

Ханенки,

Щербані.

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