Таємниця роду: походження яких українських прізвищ досі залишається загадкою

Науковці упродовж тривалого часу вивчають виникнення українських родових імен, але є такі, поява яких досі залишається таємницею.
Українські прізвища мають цікаву й водночас таємничу історію походження, яка вивчається й досі. Одні походять від місця проживання, інші давалися за соціальним статусом носія чи його ремеслом. А є такі, утворення яких ще й досі не розгадане. Розповідаємо, походження яких родових імен оповите суцільною таємницею.
Які таємничі українські прізвища: їхнє походження досі не розкрите
Родові імена, які з’явилися близько тисячі років тому і мають закінчення -ахно активно вивчаються й донині. Адже їхня поява досі незрозуміла науковцям. До таких належать:
- Махно;
- Дахно;
- Тахно;
- Сахно;
- Кахно;
- Ватахно.
Також науковці відносять до загадкової групи прізвищ ті, що закінчуються на -ман:
- Варман;
- Сурман;
- Бікман;
- Котьман;
- Тарман;
- Отман;
- Бацман.
Є ще одна група родових імен, які досі вивчаються, вони мають закінчення -вер. Найбільше носіїв цієї групи прізвищ проживає у Київській області. До таких належать:
- Авер;
- Івер;
- Хавер;
- Отвер;
- Тавер.
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