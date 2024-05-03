Таємниця роду: походження яких українських прізвищ досі залишається загадкою

Науковці упродовж тривалого часу вивчають виникнення українських родових імен, але є такі, поява яких досі залишається таємницею.

Українські прізвища мають цікаву й водночас таємничу історію походження, яка вивчається й досі. Одні походять від місця проживання, інші давалися за соціальним статусом носія чи його ремеслом. А є такі, утворення яких ще й досі не розгадане. Розповідаємо, походження яких родових імен оповите суцільною таємницею.

Які таємничі українські прізвища: їхнє походження досі не розкрите

Родові імена, які з’явилися близько тисячі років тому і мають закінчення -ахно активно вивчаються й донині. Адже їхня поява досі незрозуміла науковцям. До таких належать:

Махно;

Дахно;

Тахно;

Сахно;

Кахно;

Ватахно.

Також науковці відносять до загадкової групи прізвищ ті, що закінчуються на -ман:

Варман;

Сурман;

Бікман;

Котьман;

Тарман;

Отман;

Бацман.

Є ще одна група родових імен, які досі вивчаються, вони мають закінчення -вер. Найбільше носіїв цієї групи прізвищ проживає у Київській області. До таких належать:

Авер;

Івер;

Хавер;

Отвер;

Тавер.

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