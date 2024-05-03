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Таємниця роду: походження яких українських прізвищ досі залишається загадкою

Таємниця роду: походження яких українських прізвищ досі залишається загадкою

Які таємничі українські прізвища / Фото: Freepik

Науковці упродовж тривалого часу вивчають виникнення українських родових імен, але є такі, поява яких досі залишається таємницею.

Українські прізвища мають цікаву й водночас таємничу історію походження, яка вивчається й досі. Одні походять від місця проживання, інші давалися за соціальним статусом носія чи його ремеслом. А є такі, утворення яких ще й досі не розгадане. Розповідаємо, походження яких родових імен оповите суцільною таємницею.

Які таємничі українські прізвища: їхнє походження досі не розкрите

Родові імена, які з’явилися близько тисячі років тому і мають закінчення -ахно активно вивчаються й донині. Адже їхня поява досі незрозуміла науковцям. До таких належать:

  • Махно;
  • Дахно;
  • Тахно;
  • Сахно;
  • Кахно;
  • Ватахно.

Також науковці відносять до загадкової групи прізвищ ті, що закінчуються на -ман:

  • Варман;
  • Сурман;
  • Бікман;
  • Котьман;
  • Тарман;
  • Отман;
  • Бацман.

Є ще одна група родових імен, які досі вивчаються, вони мають закінчення -вер. Найбільше носіїв цієї групи прізвищ проживає у Київській області. До таких належать:

  • Авер;
  • Івер;
  • Хавер;
  • Отвер;
  • Тавер.

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