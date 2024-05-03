Зеленський зустрівся з Кемероном: що обговорили

Президент Володимир Зеленський напередодні в Києві зустрівся із державним секретарем у закордонних справах, справах Співдружності націй та розвитку Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Девідом Кемероном.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський подякував уряду Великої Британії за найбільший пакет оборонної підтримки обсягом пів мільярда фунтів стерлінгів, про який оголосили минулого тижня.

"Надання цього пакета, разом із надважливим рішенням США про допомогу, має велике значення для нас у цей ключовий момент", - сказав він.

Президент також поінформував про ситуацію на фронті і наголосив: важливо, щоб озброєння, передбачене пакетом підтримки, надійшло якомога швидше. Передусім це - бронетехніка, боєприпаси та ракети різних типів.

Також говорили про підготовку до важливих міжнародних заходів, що відбудуться незабаром: саміту "Групи семи" в Італії, інавгураційного Саміту миру у Швейцарії, саміту НАТО у Вашингтоні та четвертого саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії.

Нагадаємо, Кемерон заявив, що Володимир Путін демонструє "збочену форму братерства", коли називає українців "братнім народом" і водночас веде війну проти України.

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