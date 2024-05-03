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Латвія готує тисячі тимчасових укриттів і сховищ

Латвія готує тисячі тимчасових укриттів і сховищ

Рига. / Фото: Associated Press

Укриття зможуть забезпечити захист для майже 2 млн осіб.

Латвія вирішила у найближчі роки створити понад три тисяч сховищ і понад 12 тис. тимчасових укриттів. Для цього від 2025 до 2034-го Рига планує щорічно виділяти щонайменше 98 млн євро.

Про це повідомляє видання LSM.

Зазначається, що кожне з 3120 запланованих сховищ вміщуватиме до 200 осіб, а кожне з 12 490 тимчасових укриттів - по 100 людей. Таким чином сховища зможуть забезпечити захист для 624 тис. жителів, а тимчасові укриття - для 1,249 млн осіб.

У межах проєкту латвійського Міністерства внутрішніх справ визначено потенційні джерела фінансування оновлення укриттів, включно з коштами з фондів Європейського Союзу, програмами підтримки Міністерства охорони довкілля та регіонального розвитку, а також муніципальними інвестиційними проєктами, які можуть претендувати на кредити з державного бюджету.

Прем'єр-міністрерка Латвії Евіка Сіліня заявила, що вже цього року в усій країні встановлять спеціальні знаки, які вказуватимуть місце розташування оновлених укриттів.

Нагадаємо, заступник начальника українського ГУР Вадим Скібіцький оцінив, за скільки днів Кремль може захопити країни Балтії. З його слів, для цього Кремлеві вистачить тижня. Тим часом час реакції НАТО на застосування заходів за п’ятою статтею про колективну оборону Альянсу складає 10 днів.

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