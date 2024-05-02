Американський генерал розповів, коли закінчиться війна в Україні

Розпочата Росією війна в Україні закінчиться тоді, коли президент-диктатор Володимир Путін зрозуміє, що не може перемогти. Тим часом західні партнери мають об'єднати всі зусилля у допомозі Києву.

Про це заявив екскомандувач військ Сполучених Штатів Америки в Європі Бен Годжес в інтерв'ю РБК-Україна.

"Я думаю, що війна закінчиться, коли Володимир Путін зрозуміє, що не може перемогти. Тому ми повинні забезпечити, щоб він усвідомив, що Україна не збирається здаватися, Захід не збирається здаватися", - наголосив він.

З його слів, найкращий спосіб забезпечити це, аби США і Німеччина заявили, що "ми хочемо, аби Україна перемогла, ми будемо робити все необхідне".

"Не "так довго, як це потрібно", це пусті слова, а "чого б це не вартувало", ми зробимо все, щоб допомогти Україні виграти. Це призведе до того, що Україна матиме можливості, щоб викинути російські сили з Криму", - наголосив американський генерал.

За його прогнозами, це призведе до того, що Україна матиме можливості, щоб викинути російські сили з Криму.

Годжес наголошує, що необхідно протистояти Москві у сфері економіки. Адже санкції - потужні, але їх не виконують належним чином.

"Занадто багато всього з Китаю, Ірану та Північної Кореї все ще надходить до Росії, занадто багато є вкраденої пшениці, що йде з Росії, яку вони забрали з України, і яка йде на експорт. Коли все це буде зроблено, тоді Володимир Путін зрозуміє, що він програв. Ось коли це закінчиться", - наголошує генерал.

Як повідомлялося, держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що закінчення війни залежить від Володимира Путіна. За його словами. "щойно Росія продемонструє щире бажання вести переговори, ми будемо там".

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