У відомої української співачки стався викидень

Українська співачка Альона Омаргалієва зізналась, що пережила викидень.

Виконавиця поділилася, що втратила дитину на ранніх термінах вагітності. Це сталося, минулого літа, але артистка лише зараз наважилася про це розповісти. Омаргалієва не знає, що саме вплинуло. Утім, вона тоді серйозно захворіла, а це вкрай небезпечно на ранніх термінах вагітності. На щастя, все минуло без втручання лікарів.

"Був у мене третій викидень, але я вже не знаю, з чим це пов'язано. Я захворіла, а знаєш, як на маленьких термінах захворіти... До того ж я сильно захворіла, з температурою і так далі. Скажімо, не було медичних втручань, все пройшло само по собі", - поділилася артистка в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Альона Омаргалієва

Альона Омаргаєва зізналась, що хоче вдруге стати мамою, але поки це не вдається. Вони з чоловіком Тамерланом працюють над цим. Також співачка консультується з лікарями. Артистка переконана, що в неї ще однозначно будуть діти.

"Я хочу ще дітей, але поки що не вдається. Можливо, не час, бо ми ж намагалися. Я з лікарем постійно консультуюся, це не просто так, що я там: "Ой, а давай сьогодні, а коли там у мене овуляція". Так у мене не виходить, мені треба підготуватися", - додала артистка.

Зазначимо, Альона Омаргалієва разом із Тамерланом виховують сина Тимура. На жаль, артистці довелося пережити викидні. Утім, вона не втрачає надії, що зможе знову народити.

Тамерлан, Альона Омаргалієва та їхній син

Нагадаємо, нещодавно Альона Омаргалієва розповіла про серйозну кризу у шлюбі з Тамерланом. Також співачка зізналась, як вони постійно сварилися.

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