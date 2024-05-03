Як приготувати малосольний оселедець в домашніх умовах

Для пряної, запашної страви обов'язково використовуйте якісну рибу. Рецепт дуже простий і не вимагатиме від вас багато часу. Через 8-10 годин малосольний оселедець буде готовий. Скуштувавши його, вам навряд чи захочеться купувати солоного оселедця в магазині.