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Як приготувати малосольний оселедець в домашніх умовах

Час приготування
8 год. 30 хв.
Харчова цінність на 100 г
186 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
200
Час на прочитання
1 хв
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Як приготувати малосольний оселедець в домашніх умовах

Малосольний оселедець / Фото: Credits

Для пряної, запашної страви обов'язково використовуйте якісну рибу. Рецепт дуже простий і не вимагатиме від вас багато часу. Через 8-10 годин малосольний оселедець буде готовий. Скуштувавши його, вам навряд чи захочеться купувати солоного оселедця в магазині.

Інгредієнти

оселедець заморожений
2 шт.
вода
1 л
цукор
1 ст. л.
сіль
3,5 ст. л.
лист лавровий
2 шт.
перець запашний
3 шт.
перець чорний горошком
7 шт.
цибуля ріпчаста
олія
  1. Замороженого оселедця розморозьте на нижній полиці холодильника.
  2. Відріжте у риби голову та хвіст. Зробіть розріз на черевку і видаліть усі нутрощі та чорну плівку. Ретельно промийте та розріжте на дві частини.
  3. Перець запашний і перець горошком трохи перетріть у ступці.
  4. Покладіть рибу до ємності. Посипте перцем, сіллю, цукром і залийте холодною чистою водою. Додайте лавровий лист. Накрийте кришкою і кілька разів добре струсіть. Залиште на годину за кімнатної температури, а потім поставте до холодильника на 8-10 годин або на ніч.
  5. Дістаньте оселедця, за бажання акуратно знявши шкірку, наріжте шматочками. Прикрасьте кільцями цибулі, полийте олією та подавайте до столу.

Поради:

  • Для соління риби можна використати банку на два літри.
  • Оселедець у розсолі зберігається не більше трьох діб, потім дістаньте його з розсолу.
  • За бажанням полийте рибу оцтом або лимонним соком.

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