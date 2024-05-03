Як приготувати малосольний оселедець в домашніх умовах

Для пряної, запашної страви обов'язково використовуйте якісну рибу. Рецепт дуже простий і не вимагатиме від вас багато часу. Через 8-10 годин малосольний оселедець буде готовий. Скуштувавши його, вам навряд чи захочеться купувати солоного оселедця в магазині.
Інгредієнти
- оселедець заморожений
- 2 шт.
- вода
- 1 л
- цукор
- 1 ст. л.
- сіль
- 3,5 ст. л.
- лист лавровий
- 2 шт.
- перець запашний
- 3 шт.
- перець чорний горошком
- 7 шт.
- цибуля ріпчаста
- олія
- Замороженого оселедця розморозьте на нижній полиці холодильника.
- Відріжте у риби голову та хвіст. Зробіть розріз на черевку і видаліть усі нутрощі та чорну плівку. Ретельно промийте та розріжте на дві частини.
- Перець запашний і перець горошком трохи перетріть у ступці.
- Покладіть рибу до ємності. Посипте перцем, сіллю, цукром і залийте холодною чистою водою. Додайте лавровий лист. Накрийте кришкою і кілька разів добре струсіть. Залиште на годину за кімнатної температури, а потім поставте до холодильника на 8-10 годин або на ніч.
- Дістаньте оселедця, за бажання акуратно знявши шкірку, наріжте шматочками. Прикрасьте кільцями цибулі, полийте олією та подавайте до столу.
Поради:
- Для соління риби можна використати банку на два літри.
- Оселедець у розсолі зберігається не більше трьох діб, потім дістаньте його з розсолу.
- За бажанням полийте рибу оцтом або лимонним соком.
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