Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Рибне філе у хрумкому клярі: простий рецепт

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
352
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Рибне філе у хрумкому клярі: простий рецепт

Рибне філе в хрусткому клярі / Фото: Credits

Для приготування риби в клярі вам знадобиться трохи більше часу, ніж просто засмажити її, але результат вас здивує.

Для того, щоб вийшов хрусткий і ніжний кляр, шматочки філе необхідно обваляти в борошні і тільки потім опускати в нього.

Інгредієнти:

  • філе морської риби – 400 г;
  • перець чорний мелений;
  • сіль.

Для кляру:

  • вода – 100 мл;
  • яйце (жовток+білок) – 1 шт.;
  • борошно — 60 г;
  • крохмаль – 30 г;
  • розпушувач – 5 г;
  • куркума – 1/3 ч. л.;
  • сіль – 1/3 ч. л.

Для панірування:

  • борошно — 70 г;
  • олія – для смаження.

Приготування

Філе риби наріжте невеликими шматочками. Посоліть і поперчіть.

Для кляру: в миску всипте борошно, крохмаль, розпушувач і перемішайте. Додайте куркуму та жовток яйця. Поступово вливайте воду та перемішуйте віночком. У білок всипте щіпку солі і збийте віночком до легкої піни. Додайте білок в тісто і знову все перемішайте.

В окремий посуд всипте борошно для панірування.

Шматочки риби паніруйте в борошні, злегка струшуйте його і занурюйте в кляр.

Викладайте філе на сковороду з розігрітою олією і обсмажуйте на середньому вогні до золотистої скоринки.

Поради:

Філе риби використовуйте будь-яке.

Читайте також:

Рецепт запеченого омлета із шинкою та сиром

Рецепт запеченого омлета із шинкою та сиром

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
352
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація