Рибне філе у хрумкому клярі: простий рецепт

Для приготування риби в клярі вам знадобиться трохи більше часу, ніж просто засмажити її, але результат вас здивує.

Для того, щоб вийшов хрусткий і ніжний кляр, шматочки філе необхідно обваляти в борошні і тільки потім опускати в нього.

Інгредієнти:

філе морської риби – 400 г;

перець чорний мелений;

сіль.

Для кляру:

вода – 100 мл;

яйце (жовток+білок) – 1 шт.;

борошно — 60 г;

крохмаль – 30 г;

розпушувач – 5 г;

куркума – 1/3 ч. л.;

сіль – 1/3 ч. л.

Для панірування:

борошно — 70 г;

олія – для смаження.

Приготування

Філе риби наріжте невеликими шматочками. Посоліть і поперчіть.

Для кляру: в миску всипте борошно, крохмаль, розпушувач і перемішайте. Додайте куркуму та жовток яйця. Поступово вливайте воду та перемішуйте віночком. У білок всипте щіпку солі і збийте віночком до легкої піни. Додайте білок в тісто і знову все перемішайте.

В окремий посуд всипте борошно для панірування.

Шматочки риби паніруйте в борошні, злегка струшуйте його і занурюйте в кляр.

Викладайте філе на сковороду з розігрітою олією і обсмажуйте на середньому вогні до золотистої скоринки.

Поради:

Філе риби використовуйте будь-яке.

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