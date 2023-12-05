Рибне філе у хрумкому клярі: простий рецепт

Для приготування риби в клярі вам знадобиться трохи більше часу, ніж просто засмажити її, але результат вас здивує.
Для того, щоб вийшов хрусткий і ніжний кляр, шматочки філе необхідно обваляти в борошні і тільки потім опускати в нього.
Інгредієнти:
- філе морської риби – 400 г;
- перець чорний мелений;
- сіль.
Для кляру:
- вода – 100 мл;
- яйце (жовток+білок) – 1 шт.;
- борошно — 60 г;
- крохмаль – 30 г;
- розпушувач – 5 г;
- куркума – 1/3 ч. л.;
- сіль – 1/3 ч. л.
Для панірування:
- борошно — 70 г;
- олія – для смаження.
Приготування
Філе риби наріжте невеликими шматочками. Посоліть і поперчіть.
Для кляру: в миску всипте борошно, крохмаль, розпушувач і перемішайте. Додайте куркуму та жовток яйця. Поступово вливайте воду та перемішуйте віночком. У білок всипте щіпку солі і збийте віночком до легкої піни. Додайте білок в тісто і знову все перемішайте.
В окремий посуд всипте борошно для панірування.
Шматочки риби паніруйте в борошні, злегка струшуйте його і занурюйте в кляр.
Викладайте філе на сковороду з розігрітою олією і обсмажуйте на середньому вогні до золотистої скоринки.
Поради:
Філе риби використовуйте будь-яке.
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