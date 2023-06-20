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Філе тріски у клярі: класичний рецепт

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Філе тріски у клярі: класичний рецепт

Філе тріски у клярі / Фото: Credits

Для приготування цієї страви нам знадобиться свіжа тріска. Рибне філе добре тим, що в ньому немає кісток, тому це один із ідеальних способів його приготування у клярі.

Завдяки кляру в процесі обсмажування на сковороді на рибі утворюється золотиста хрумка скоринка, яка робить страву апетитною та смачною.

Складники

  • філе тріски – 600 г;
  • яйця – 2 шт.;
  • борошно – 2 ст. л.;
  • крохмаль – 1 ст л.;
  • соєвий соус – 2 ст. л.;
  • паприка мелена солодка – 1 ч. л.;
  • перець чорний мелений;
  • сіль;
  • олія для смаження.

Приготування

Філе тріски наріжте порційними шматочками.

Приготуйте кляр: з'єднайте у мисці яйця, соєвий соус, паприку, перець та сіль. Перемішайте. Всипте борошно та крохмаль. Добре перемішайте до однорідності.

Кожен шматочок філе тріски вмочуйте в кляр і одразу викладайте на сковороду, розігріту з невеликою кількістю олії. Обсмажуйте на середньому вогні з двох сторін до золотистої скоринки по три-чотири хвилини з кожного боку.

Перекладіть шматочки філе на блюдо. Подавайте зі свіжими овочами чи відвареною картоплею.

Поради

Якщо кляр стікає з риби, і на сковороді утворюється млинець, додайте більше борошна.

Крохмаль використовуйте будь-який.

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Дата публікації
Перегляди
1193
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