Філе тріски у клярі: класичний рецепт

Для приготування цієї страви нам знадобиться свіжа тріска. Рибне філе добре тим, що в ньому немає кісток, тому це один із ідеальних способів його приготування у клярі.
Завдяки кляру в процесі обсмажування на сковороді на рибі утворюється золотиста хрумка скоринка, яка робить страву апетитною та смачною.
Складники
- філе тріски – 600 г;
- яйця – 2 шт.;
- борошно – 2 ст. л.;
- крохмаль – 1 ст л.;
- соєвий соус – 2 ст. л.;
- паприка мелена солодка – 1 ч. л.;
- перець чорний мелений;
- сіль;
- олія для смаження.
Приготування
Філе тріски наріжте порційними шматочками.
Приготуйте кляр: з'єднайте у мисці яйця, соєвий соус, паприку, перець та сіль. Перемішайте. Всипте борошно та крохмаль. Добре перемішайте до однорідності.
Кожен шматочок філе тріски вмочуйте в кляр і одразу викладайте на сковороду, розігріту з невеликою кількістю олії. Обсмажуйте на середньому вогні з двох сторін до золотистої скоринки по три-чотири хвилини з кожного боку.
Перекладіть шматочки філе на блюдо. Подавайте зі свіжими овочами чи відвареною картоплею.
Поради
Якщо кляр стікає з риби, і на сковороді утворюється млинець, додайте більше борошна.
Крохмаль використовуйте будь-який.
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