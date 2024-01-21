Як використовувати капсули для прання: що не можна з ними робити, корисні лайфгаки

Капсули для прання: переваги капсул, як правильно їх використовувати

Переваги використання капсул для прання білизни

Капсули створені спеціально для прання у пральній машинці, тому для ручного прання їх використовувати не можна.

В одній капсулі міститься кількість мийного засобу, яка необхідна для одного прання. Крім того, всередині окремих відсіків можуть міститися кондиціонер, засіб для виведення плям, відбілювач та інші. Тому жодних додаткових засобів для прання, як то порошок, кондиціонер, відбілювач і так далі додавати не слід.

Капсули для прання дуже зручні — достатньо відправити капсулу в барабан, і машинка все зробить за вас.

Щоб відчути всі переваги капсули для прання, потрібно правильно їх використовувати.

Як використовувати капсули для прання

Потрібно дістати подушечку з індивідуального упаковування

Помістити її в барабан.

Закласти у барабан машинки речі.

Закрити дверцята.

Виставити необхідний режим.

Запустити процес прання.

Лайфхаки з капсулами для прання

Капсула покрита водорозчинною оболонкою, тому зберігати упаковування слід у сухому місці та торкатися її лише сухими руками.

Поміщати капсулу в барабан краще ближче до його задньої стінки, перш ніж завантажуватимете білизну.

Як правило, одна капсула розрахована на одне прання, на 4-5 кг. Але краще прочитати інструкцію, там буде вказано точну кількість.

Найдоцільніше використовувати капсули для прання при повному завантаженні барабана, інакше витрата засобу буде нераціональною.

При завантаженні барабана не варто змішувати темну білизну зі світлою і кольоровою.

Оптимальним температурним режимом прання є 30-40 градусів. Така температура буде достатньою, щоб розчинити капсулу. Якщо ви перете при 20 градусах, то краще віддати перевагу гелю для прання.

Як не потрібно використовувати капсули для прання

Не рекомендується використовувати капсули, тому що плівка капсули не встигне розчинитися:

за низьких температур,

під час короткого циклу прання, наприклад, експрес прання,

при спеціальних програмах для вовни та делікатних речей.

Це може зашкодити машинці та й на одязі можуть залишитися сліди та розводи. Також частини капсули, що не розчинилися можуть засмічувати труби.

Крім цього, капсула може повністю не розчиниться при перевантаженні пральної машини.

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