Як швидко та легко відмити витяжку

Як відмити кухонну витяжку від жиру

Кухонна витяжка призначена для видалення та фільтрації випарів жиру та кіптяви під час приготування їжі. Поступово решітка витяжки фільтра засмічуються жиром і починає погано пропускати повітря. Внаслідок цього тяга різко знижується, жир та нагар осідає на стінах, стелі, утворює жовтий наліт, до якого прилипає бруд.

Якщо не чистити витяжку, незабаром вона перестане працювати, тому так важливо її періодично вимивати. Насікли це легко та швидко робити, залежить від періодичності.

Як відмити витяжку за допомогою харчової соди

Цей спосіб підходить, якщо решітка витяжки середньої забрудненості.

Поставте на плиту місткість з 10 літрами води, нагрійте її, додайте пів склянки харчової соди.

Коли закипить, опустіть у воду решітку жирового фільтра і прокип'ятіть 30 хвилин.

Потріть решітку жорсткою неметалевою щіткою, можна з милом.

Якщо відмити решітку витяжки від жиру не вдалося з першого разу, повторіть процедуру, додавши у розчин соди господарського мила. Для цього зробіть розчин — у 10 л гарячої води розчиніть 100 г натертого господарського мила та 5 столових ложок соди.

Як відмити решітку витяжки оцтом

Застарілий бруд добре розщеплюється оцтом. Оскільки оцет має різкий запах, бажано відкрити вікно чи двері для провітрювання.

Протріть решітку губкою, змоченою в 9%-му оцті.

Оберніть тканиною, змоченою в оцті, і покладіть у поліетиленовий пакет на 15 хвилин.

Потріть розм'якшений жир щіткою та промийте у воді.

Якщо решітка не очистилась, можна повторити операцію з оцтовою кислотою 70%, розбавленої навпіл з водою.

Як відмити витяжку лимонною кислотою

Як будь-яка інша кислота, лимонна розщеплює жир і робить це без різких запахів.

Для цього:

Розчиніть лимонну кислоту у воді в пропорції 3 ст. л кислоти на 1 л води.

Налийте розчин у велику місткість і залиште в ньому решітку на декілька годин.

Почистить решітку щіткою та промийте водою.

Як відмити витяжку від жиру рідиною для миття посуду

Для цього:

Поміщаємо решітку у відповідну за розміром місткість.

Наносимо і розподіляємо по всій поверхні фільтра рідину, що миє.

Заливаємо гарячою водою і даємо постояти 15-20 хвилин.

Чистимо щіткою та промиваємо проточною водою.

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