Как быстро и легко отмыть вытяжку

Как почистить вытяжку домашними средствами – содой, уксусом, лимонной кислотой.
Как отмыть кухонную вытяжку от жира
Кухонная вытяжка предназначена для удаления и фильтрации испарений жира и копоти во время приготовления пищи. Равномерно решетка вытяжки фильтра засоряется жиром и начинает плохо пропускать воздух. В результате тяга резко снижается, жир и нагар оседает на стенах, потолке, образует желтый налет, к которому прилипает грязь.
Если не чистить вытяжку, она вскоре перестанет работать, поэтому так важно ее периодически вымывать. Насекли это легко и быстро делать, зависит от периодичности.
Как отмыть вытяжку с помощью пищевой соды
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Этот способ подходит, если решетка вытяжки средней загрязненности.
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Поставьте на плиту емкость с 10 литрами воды, нагрейте ее, добавьте пол стакана пищевой соды.
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Когда закипит, опустите в воду решетку жирового фильтра и прокипятите 30 минут.
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Потрите решетку жесткой неметаллической щеткой, можно с мылом.
Если отмыть решетку от жира не удалось с первого раза, повторите процедуру, добавив в раствор соды хозяйственного мыла. Для этого сделайте раствор – в 10 л горячей воды растворите 100 г натертого хозяйственного мыла и 5 столовых ложек соды.
Как отмыть вытяжку уксусом
Устаревшая грязь хорошо расщепляется уксусом. Поскольку уксус имеет резкий запах, лучше открыть окно или дверь для проветривания.
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Протрите решетку губкой, смоченной в 9% уксусе.
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Оберните тканью, смоченной в уксусе, и положите в полиэтиленовый пакет на 15 минут.
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Потрите размягченный жир щеткой и промойте в воде.
Если решетка не очистилась, можно повторить операцию с уксусной кислотой 70%, разбавленной пополам с водой.
Очистка решетки лимонной кислотой
Как и любая другая кислота, лимонная расщепляет жир и делает это без резких запахов.
Для этого:
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Растворите лимонную кислоту в воде в пропорции 3 ст. л кислоты на 1 л воды.
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Налейте раствор в большую емкость и оставьте в нем решетку на несколько часов.
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Очистите решетку щеткой и промойте водой.
Как отмыть вытяжку от жира жидкостью для мытья посуды
Для этого:
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Помещаем решетку в подходящую по размеру емкость.
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Наносим и распределяем по всей поверхности фильтра моющую жидкость.
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Заливаем горячей водой и даем постоять 15-20 минут.
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Чистим щеткой и промываем проточной водой.
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