Как быстро и легко отмыть вытяжку

Как отмыть кухонную вытяжку от жира

Кухонная вытяжка предназначена для удаления и фильтрации испарений жира и копоти во время приготовления пищи. Равномерно решетка вытяжки фильтра засоряется жиром и начинает плохо пропускать воздух. В результате тяга резко снижается, жир и нагар оседает на стенах, потолке, образует желтый налет, к которому прилипает грязь.

Если не чистить вытяжку, она вскоре перестанет работать, поэтому так важно ее периодически вымывать. Насекли это легко и быстро делать, зависит от периодичности.

Как отмыть вытяжку с помощью пищевой соды

Этот способ подходит, если решетка вытяжки средней загрязненности.

Поставьте на плиту емкость с 10 литрами воды, нагрейте ее, добавьте пол стакана пищевой соды.

Когда закипит, опустите в воду решетку жирового фильтра и прокипятите 30 минут.

Потрите решетку жесткой неметаллической щеткой, можно с мылом.

Если отмыть решетку от жира не удалось с первого раза, повторите процедуру, добавив в раствор соды хозяйственного мыла. Для этого сделайте раствор – в 10 л горячей воды растворите 100 г натертого хозяйственного мыла и 5 столовых ложек соды.

Как отмыть вытяжку уксусом

Устаревшая грязь хорошо расщепляется уксусом. Поскольку уксус имеет резкий запах, лучше открыть окно или дверь для проветривания.

Протрите решетку губкой, смоченной в 9% уксусе.

Оберните тканью, смоченной в уксусе, и положите в полиэтиленовый пакет на 15 минут.

Потрите размягченный жир щеткой и промойте в воде.

Если решетка не очистилась, можно повторить операцию с уксусной кислотой 70%, разбавленной пополам с водой.

Очистка решетки лимонной кислотой

Как и любая другая кислота, лимонная расщепляет жир и делает это без резких запахов.

Для этого:

Растворите лимонную кислоту в воде в пропорции 3 ст. л кислоты на 1 л воды.

Налейте раствор в большую емкость и оставьте в нем решетку на несколько часов.

Очистите решетку щеткой и промойте водой.

Как отмыть вытяжку от жира жидкостью для мытья посуды

Для этого:

Помещаем решетку в подходящую по размеру емкость.

Наносим и распределяем по всей поверхности фильтра моющую жидкость.

Заливаем горячей водой и даем постоять 15-20 минут.

Чистим щеткой и промываем проточной водой.

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