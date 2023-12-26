Как почистить бойлер в домашних условиях: как и когда это нужно делать

Как самостоятельно почистить бойлер и зачем это делать

Вся бытовая техника нуждается в уходе, и бойлер не исключение.

Производители обычно гарантируют, что электрические бойлеры проработают без проблем в течение многих лет, но это только при условии надлежащего ухода. Поэтому чистка бойлера является важной частью профилактического обслуживания бытовой техники. Лучше всего доверить эту процедуру работникам сервисного центра, поскольку они не только очистят бак и нагревательный элемент бойлера от накипи, но и проверят работу других частей водонагревателя.

Но если ближайшая мастерская далеко или если вы хотите самостоятельно научиться чистить свой бойлер, мы подготовили несколько советов.

Почему и как часто нужно чистить бойлер

Обычно дома оборудуются бойлерами с сухими ТЭНами (трубчатыми электронагревниками), то есть помещенными в специальную керамическую или металлическую колбу-колпак нагревательными элементами. Колба служит дополнительной оболочкой тена, препятствующей прямому контакту нагревательного элемента с водой.

Бойлеры оборудованы сухим теном, так же как большинство других бойлеров, склонны к появлению накипи, что негативно влияет на любой нагревательный элемент. Наличие химических отложений часто приводит к понижению производительности и других казусов в работе оборудования. Поэтому владельцам квартир с установленным бойлером стоит не только знать, как чистить бойлер, но и делать это систематически.

Профилактическую чистку бойлера рекомендуется проводить хотя бы раз в год. Однако частота может зависеть от качества воды в регионе и интенсивности использования устройства.

Небрежное отношение к чистке бойлера может привести к снижению его производительности, увеличению расхода электроэнергии и увеличению риска катастрофической ломки.

Несмотря на это, чрезмерная частая чистка может привести к повреждению оборудования.

Когда нужно чистить бойлер

Как понять когда нужно чистить бойлер, на какие признаки обратить внимание.

Уменьшение производительности бойлера.

Снижение давления воды.

Смена цвета воды на желтый или наличие в ней ржавчины.

Неприятный запах воды.

Увеличение времени нагрева воды.

Шумы, шипение или потрескивание при работе бойлера.

Увеличение расхода электроэнергии.

Очистку внутреннего бака бойлера можно выполнить химическим и механическим способом.

При химической очистке бак заполняют специальным очищающим раствором и оставляют на несколько часов. После сливания раствора бак промывают, открыв кран подачи воды в бойлер, предварительно подставив ведро, или любую другую емкость под него. Владельцы бойлеров обычно выполняют эту процедуру самостоятельно, ведь она проста и не нуждается в специализированных знаниях и сложном оборудовании.

Химический метод редко помогает полностью очистить давно не обслуживаемый бойлер. Для таких устройств необходимо использовать механический метод очистки, чтобы добиться желаемого результата. Но этот метод требует частичной разборки бойлера, поэтому его следует доверить специалистам сервисного центра, а для самостоятельного обслуживания следует остановиться на химическом способе очистки.

Согласно инструкции для чистки бойлера можно использовать специальные средства, подходящие для конкретной модели. Чтобы не повредить уплотнительные кольца и прокладки, нельзя использовать непроверенные агрессивные растворители.

Как почистить бойлер от накипи в домашних условиях

Если вы решили почистить бойлер самостоятельно, в домашних условиях, специалисты рекомендуют соблюдать такой порядок действий:

Закройте подачу холодной воды и отсоедините шланг от водопровода.

Слейте ⅔ жидкости из бойлера.

Наденьте шланг на входной патрубок, подняв воронку выше уровня воды в баке.

Добавьте специальное чистящее средство, подготовив его заранее согласно инструкции на упаковку. Если вы решили приготовить собственный чистящий раствор – обработайте бойлер им.

Подождите 20-30 минут.

Слейте жидкость из бойлера и промойте водой.

Подключите бойлер к водопроводу и запустите его.

Чем почистить бойлер от накипи

Как подобрать правильное средство для чистки бойлера

Если хотите подобрать правильное средство и определить, как часто нужно чистить бойлер, обратите внимание на:

Наличие гарантий и рекомендаций от производителя.

Сложность демонтажа и повторного подключения (в некоторых моделях приходится снимать и отсоединять почти все, иначе не добраться до ТЭН).

Годовую нагрузку на бойлер.

Учитывая эти факторы, можно обратиться в магазин или сервисный центр, где вам подберут подходящее чистящее средство.

Домашние средства для чистки бойлера

Если у вас нет специального средства для чистки бойлера, можно использовать имеющиеся в наличии подручные.

Хозяйственное мыло. Нанесите его на губку и обработайте поверхности, затем обязательно промойте водой.

Соду также можно использовать для чистки бойлера. Смешайте соду с водой, чтобы создать смесь консистенции пасты. Нанесите пасту на поверхность и оставьте на 20-30 минут. Затем промойте его водой.

Уксус смешайте с водой в соотношении 1:1. Нанесите раствор и оставьте на 20-30 минут, промойте водой.

Обратите внимание, что эти растворы могут не быть такими эффективными, как специальное средство для чистки бойлера.

Не забывайте, что засор бойлера может привести к снижению производительности и других казусов в работе оборудования. Поэтому владельцам квартир с бойлером стоит не только знать, как чистить бойлер, но и делать это систематически.

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